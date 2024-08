Diese grüne Aktie hat gerade historisch gute Quartalszahlen hingelegt. Analysten sind bullisch hoch zehn und schrauben die Kursziele nach oben. So können auch Sie smart in die Wachstumsbranche investieren.

Diese Quartalszahlen werden dem französischen Technologiekonzern Schneider Electric noch etwas in Erinnerung bleiben. Das Unternehmen legte mit Erlösen von 9,6 Milliarden Euro nicht nur sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, sondern markierte auch das bisher beste Quartalsergebnis in der Geschichte des Konzerns. Im ersten halben Jahr erzielte Schneider Electric zudem Erlöse in Höhe von 18,2 Milliarden Euro und legte auch hier um sechs Prozent zu. Außerdem stieg für das erste Halbjahr das EBITA um zwölf Prozent auf 3,4 Milliarden Euro.

Und als wäre das nicht genug, wurde das Unternehmen jüngst von „TIME“ und „Statista“ zum „nachhaltigsten Unternehmen der Welt 2024“ gekürt. Insgesamt konnte Schneider Electric den Angaben zufolge 600 Millionen Tonnen CO2-Emissionen einsparen oder vermeiden. Kein Wunder also, dass bei diesen guten Nachrichten auch die Analysten ihre Kursziele anpassten.

Berenberg und JPMorgan bullisch bei Aktie von Schneider Electric

So hob unter anderem die Privatbank Berenberg das Kursziel für die Schneider Electric-Aktie von 252 auf 261 Euro an. Den Angaben zufolge sind die jüngsten Halbjahreszahlen stark ausgefallen – und das in einem immer noch schwachen Marktumfeld, was Analyst Philip Buller in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie besonders beeindruckte.

Auch die US-Bank JPMorgan zeigte sich von der Qualität der Franzosen überzeugt und hob das eigene Kursziel von 250 auf 270 Euro an.

Deutsche Bank bremst Erwartungen

Etwas vorsichtiger blieb die Deutsche Bank in ihrer Analyse der Aktie. Das Kursziel hoben die Experten zwar von 210 auf 215 Euro an, blieben ihrer „Hold“ Einstufung aber treu. Der Margenausblick erscheine den Angaben zufolge konservativ. Daher bleibe man momentan lieber an der Seitenlinie. Anleger können sich aber dennoch überlegen, wenn Sie bei einem Kursknick der Aktie mit einer Position einsteigen. Die hochgeschraubten Kursziele versprechen derzeit ein Upside von bis zu 25 Prozent.

Clever in Schneider Electric und Co investieren

Wer von Schneider Electric dagegen noch nicht ganz überzeugt ist, aber trotzdem von dem grünen Wachstumsmarkt etwas abhaben möchte, der kann sich den Grüne Zukunft Index von BÖRSE ONLINE anschauen. Der Index umfasst neben den Franzosen noch 15 weitere Unternehmen, beispielsweise aus den Sektoren Windkraft und Solarenergie und bietet so eine Streuung über verschiedene alternative Energieformen hinweg.

