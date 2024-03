Unternehmensprofil

Schneider Electric SA (zuvor Schneider SA) bezeichnet sich selbst als globalen Spezialisten für das Energiemanagement. Das Unternehmen blickt auf eine Vergangenheit als Stahlproduzent, Schiff- und Maschinenbauer sowie Stromlieferant zurück und hat sich sukzessive hin zu einem integrierten Anbieter von Lösungen und Technologien im Bereich Energieverbrauch und Automationsmanagement entwickelt. Heute bietet der Konzern in über 100 Ländern sichere, verlässliche, effiziente, saubere und höchst produktive Energie und bedient damit Märkte in den Segmenten "Non-Residential Buildings", "Utilities and Infrastructures", "Industries and Machine Manufacturers", "Data Centres and Networks" und "Residential Buildings". Die Wurzeln des Unternehmens gehen auf das Jahr 1836 zurück, in dem die Brüder Schneider die Creusot Gießerei übernahmen. Mit der Übernahme von Telvent in 2011 rückten intelligente Netze (Smart Grid) stärker in den Geschäftsfokus.

Offizielle Webseite: www.se.com