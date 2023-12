Noch in diesem Jahr saftige Dividenden sichern? Das geht ganz einfach, wenn Sie diese Hochdividendenwerte noch vor ihrem Ex-Tag im Portfolio haben:

Wer heute schon die richtigen Aktien im Portfolio hat, der darf sich bei einigen Aktien über saftige Dividendenzahlungen im kommenden Jahr freuen. Hintergrund: einige Hochdividendenaktien haben bereits jetzt ihren Ex-Dividendentag, zahlen ihre Ausschüttung aber erst im neuen Jahr.

So sichern Sie sich bis zu 9,3 Prozent Dividendenrendite in der kommenden Woche

Wenn Sie also das Jahr mit motivierenden Dividendenzahlungen starten wollen, dann sollten Sie einen Blick auf diese drei Hochausschütter werfen, die in der kommenden Woche Ex-Dividende gehen:

American Tower (Dividendenrendite: 3,3 Prozent)

Interessant könnte so etwa die Aktie von American Tower sein, die am 27.12. Ex Dividende gehandelt wird.

Der besonders unter Privatanlegern beliebte REIT, mit dem sehr konservativen Geschäftsmodell rund um Funktürme, bietet aber nicht nur in der Vergangenheit sehr verlässlich steigende Ausschüttungen, sondern auch Kurspotenzial. So ist der REIT in der Dividendenrendite wieder über drei Prozent gestiegen, was in der Vergangenheit stets ein deutliches Kaufsignal war.

Japan Tobacco (Dividendenrendite: 5,2 Prozent)

Am 28.12. geht Japan Tobacco Ex-Dividende. Der Konzern wird danach die jährliche Dividende in Höhe von 5,2 Prozent auf den aktuellen Kurswert zahlen.

Der Zigarettenkonzern aus Asien vertreibt unter anderem Marken wie Winston, Camel und Meviu. Mit einem KGV von 14 ist die Aktie beispielsweise billiger als eine Phillip Morris (KGV 16).

New York Mortgage Trust (Dividendenrendite: 9,3 Prozent)

Doch die mit Abstand höchste Dividende bekommen Anleger mit einem Investment in den New York Mortgage Trust, einen Immobilienfinanzierer aus den USA, mit besonderem Fokus auf Privatimmobilien.

Trotz einer kürzlichen Dividendenkürzung aufgrund der aktuellen Lage am Häusermarkt liegt hier die aktuelle Ausschüttungsrendite bei 9,3 Prozent. Ex-Dividende geht der Wert am 28.12.

