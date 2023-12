Sind die schönen Zeiten beim Tagesgeld vorbei? Tilmann Galler, Experte von J.P. Morgan Asset Management, warnt jetzt davor, zu viel Geld auf dem Tagesgeld angelegt zu haben. Wie seine Erwartungen bei den Zinsen sind und welche Anlagen sich mehr lohnen.

Tilman Galler ist der globale Kapitalmarktstrategie für die DACH-Region und Osteuropa bei J. P. Morgan Asset Management. Im exklusiven Interview mit BÖRSE ONLINE verrät er, warum er aktuell nicht so angetan vom Tagesgeld ist: "Dieses Jahr war Cash wirklich erfreulich, gerade auch wenn man es im Vergleich zu einem Rentenmarkt sieht. Denn der hat ja unter den steigenden Zinsen gelitten. Aber jetzt muss man folgendes beachten. Man soll nicht den jüngsten Trend, den man hatte, weiter in die Zukunft extrapolieren. Und da gibt es eben einen ganz wichtigen Aspekt beim Cash Investment. Ein Cash Investment ist nur dann wirklich attraktiv, wenn die Zinsen steigen und wenn die Notenbanken auch weiter an der Zinsschraube drehen."

Da dies aber bald wohl nicht mehr der Fall sein wird, würden Anleger an anderer Stelle mehr Geld verdienen. War es das jetzt also mit dem Tagesgeld? Und wie können Anleger und Sparer ihr Geld sonst anlegen?

Bessere Alternative zu Tagesgeld

Denn Tilmann Galler von J.P. Morgan Asset Management wirft ein: "Wenn man die Annahme hat und auch jetzt davon ausgeht, dass der Zins-Zyklus nun langsam zu Ende geht, dann sieht Cash nicht mehr so attraktiv aus. Optisch ja. Denn wir sind da jetzt bei 4 Prozent plus teilweise im Geldmarkt." Doch Tilmann Galler verrät, dass es historisch immer ein gleiches Muster am Markt der Zinsen gab: "In der Vergangenheit war es immer eine erfolgreiche Strategie, wieder in die länger laufenden Renten zu investieren. Und zwar, wenn die Notenbanken durch waren mit dem Zinserhöhung und wenn der nächste Zinsschritt dann irgendwann nach unten geht."

Denn dann könnten Anleger und Sparer auch wieder durch Kursgewinne bei Anleihen von den sinkenden Zinsen profitieren. Und Tilmann Galler fährt fort: "Und von der Seite her ist Cash nicht King. Ist Tagesgeld nicht so toll. Und auf der anderen Seite das, was wir vorhin besprochen haben, wenn man auch die Aktien Seite nimmt, auch da ist die Ertragsperspektive sehr viel besser."

Und J.P.Morgan-Experte Tilmann Galler warnt Sparer, die lediglich auf dem Tagesgeld die Zinsen einstreichen: "Und was man bei den Cash Investments auch nicht unterschätzen darf: Man hat den kurzfristigen Triumpf. Man hat jetzt 4 Prozent. Aber was passiert dann in den kommenden Jahren, wenn die Zinsen wieder nach unten gehen? Und das wird immer unterschätzt. Es gibt beim Cash Investment so eine Art Re-Investitionsrisiko. Und da ist man dann auf der anderen Seite, auf der Aktien-und Rentenseite besser bedient."

Welche Aktien und Renten Tilmann Galler jetzt explizit empfiehlt und welche Renditen damit möglich sind, erfahren Sie direkt im neuen Video bei BÖRSE ONLINE auf Youtube.

Und lesen Sie auch: Letzte Chance auf sehr hohes Tagesgeld und Festgeld? Klarna, Trade Republic, Opelbank und Co hauen nochmal einen raus

oder: Consorsbank senkt Tagesgeld - Wer davon betroffen ist, und warum dennoch hohe Zinsen für lange Zeit möglich sind