Die Experten von Goldman Sachs empfehlen die Aktien von Allianz und Munich Re neu zum Kauf. Wie hoch die Kurspotenziale sind und welche Aktie aktuell attraktiver bewertet ist.

Eine neue Studie der US-Experten von Goldman Sachs zum europäischen Versicherungssektor verleihen den beiden deutschen Aktien neue Flügel. Denn Goldman Sachs empfiehlt auch die Allianz-Aktie und die Munich Re-Aktie zum Kauf. Beide Papiere waren in diesem Jahr bereits gut gelaufen. Was ist jetzt also noch drin für Anleger?

Allianz-Aktie mit über 20 Prozent Kurspotenzial

Wenn es nach Analyst Andrew Baker von Goldman Sachs geht, dann hat die Allianz-Aktie jetzt noch ein Kurspotenzial von 21 Prozent bis zu einem Kursziel von 349 Euro. Laut Goldman Sachs böte das Geschäftsmodell der Allianz bei sinkenden Zinsen dennoch einen gewissen Schutz. Der Vermögensverwalter-Arm der Allianz könne sogar von diesen Zinssenkungen und damit vermutlich steigenden Börsen profitieren.

Mit einem KGV von 10,5 für 2025 und einer Dividendenrendite von 5,63 Prozent ist die Allianz-Aktie zudem attraktiv bewertet. Auch im Chart konnte die Allianz-Aktie neue Höhen erklimmen - dem Aufwärtstrend steht somit nichts im Wege. Anleger kaufen bei einem etwaigen Rücksetzer auf die 50-Tage-Linie (blau) nach und bleiben investiert.

Munich Re-Aktie als Dauerläufer: Das sagt Goldman Sachs

Auch die Munich Re-Aktie läuft bereits seit Jahren gut. Im Chart befindet sich die deutsche Rückversicherung ebenfalls komfortabel über allen wichtigen Gleitenden Durchschnitten und behauptet damit den Aufwärtstrend. So sieht Analyst Andrew Baker von Goldman Sachs bei der Munich Re-Aktie ein Kurspotenzial von 17 Prozent auf 560 Euro. Die Nachfrage nach Rückversicherungen dürfte auch im kommenden Jahr hoch bleiben, schrieb er in seiner Studie. Weil die Erträge im Lebensversicherungsgeschäft stärker steigen könnten, als bislang vom Markt angenommen, ist Munich Re der Top-Pick von Goldman Sachs.

Mit einem KGV von 10,4 und einer Dividendenrendite von 3,65 Prozent ist die Munich Re-Aktie ähnlich attraktiv bewertet wie die Allianz, wobei die Allianz etwas mehr Kurspotenzial laut Goldman Sachs und etwas mehr Dividendenrendite bietet.

Anleger können aber weiter auf beide deutsche Aktien setzen.

