Diese ex-Aktie von Investment-Legende Warren Buffett wird heute stark verkauft. Was die Hintergründe sind und ob Buffett jetzt nachkauft.

Die Aktie von Taiwan Semiconductor (TSMC) wird heute nach Quartalszahlen an der Börse deutlicher abverkauft. Die Aktie büßt in der Spitze um über drei Prozent ein und fällt unter die wichtige 50-Tage-Linie. Alleine in dieser Woche steht bereits ein Minus von über 6 Prozent bei der ex-Aktie von Warren Buffett zubuche und in den vergangenen 4 Wochen sind es 13 Prozent. Doch warum waren die Quartalszahlen schlecht und wird Warren Buffett TSMC-Aktien jetzt wieder kaufen?

Quartalszahlen von TSMC enttäuschen

Eine schwache Chip-Nachfrage hat TSMC den ersten Gewinnrückgang seit vier Jahren eingebrockt. Allerdings fiel das Minus nicht so stark aus wie befürchtet. Der Überschuss brach im abgelaufenen Quartal um 23,3 Prozent auf umgerechnet 5,22 Milliarden Euro ein, teilte der weltgrößte Auftragfertiger für Halbleiter am Donnerstag mit. Analysten hatten mit 4,95 Milliarden Euro gerechnet. Der Umsatz schrumpfte wie erwartet um 13,7 Prozent auf 14,99 Milliarden Euro.

Für das laufende Quartal stellte der Apple-Zulieferer Erlöse von 14,90 bis 15,61 Milliarden Euro in Aussicht. Die Umsatzrendite werde voraussichtlich auf 38 bis 40 von zuletzt 42 Prozent sinken.

Kauft Warren Buffett die TSMC-Aktie jetzt wieder?

Warren Buffett hatte mit seinem Unternehmen Berkshire Hathaway erst Ende vergangenen Jahres rund 4,1 Milliarden Dollar in das taiwanesische Chip-Unternehmen TSMC investiert. Doch für ihn ungewöhnlich verkaufte er in den kommenden drei Monaten schon wieder 86 Prozent der TSMC-Aktien und dann zum Ende des ersten Quartals 2023 alle verbliebenen Aktien. So ein schneller Verkauf ist für Buffett ungewöhnlich und am Markt kursieren Gerüchte, dass Warren Buffett und Berkshire Hathaway TSMC gut finden, aber sehr besorgt wegen des Standorts Taiwan sind. Schließlich gibt es hier politische Spannungen mit China.

Jetzt nach dem Kursrutsch könnte Buffett aber wieder versucht sein, TSMC-Aktien zu kaufen. Denn für 2024 winken ein KGV von günstigen 11,4 und eine Dividendenrendite von 2,88 Prozent. Aber ob Warren Buffett seine Meinung zum Standort Taiwan ändert, darf bezweifelt werden. Denn selbst wenn TSMC gut bewertet ist, hat sich der Konflikt rund um Taiwan noch lange nicht gelöst. Vermutlich kauft Warren Buffett also nicht nach, aber wirklich wissen kann man das erst in einigen Wochen.

Wer dennoch auf TSMC-Aktien nicht verzichten möchte, der kann in ein Zertifikat auf unseren BÖRSE ONLINE Chip Power Index setzen. Denn in diesem befinden sich neben TSMC noch 14 weitere starke Chip-Aktien und so ist das Risiko etwas verteilt.

Und lesen Sie auch: MSCI World kurz vor neuem Rekordhoch - Darum kann der MSCI World ETF jetzt 26 Prozent steigen

oder: So hoch wie Tagesgeld Zinsen: So erstaunlich gute Renditen erhalten Sie bei Brokern in Deutschland

(Mit Material von Reuters)