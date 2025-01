Kann der DAX am ersten Handelstag des neuen Jahres sofort einen Blitzstart hinlegen oder herrscht nach dem Jahreswechsel noch Katerstimmung? Außerdem stehen die Aktien von BASF und MTU mit neuen Analysteneinschätzungen im Fokus.



Einen richtigen Blitzstart hat der DAX am ersten Handelstag des neuen Jahres nicht hingelegt, dennoch konnte der deutsche Leitindex am Donnerstagmorgen mit einem Plus von 0,56 Prozent wieder knapp die Hürde von 20.000 Punkten überspringen. Viele Investoren sind in der verkürzten Handelswoche noch im Urlaub und dürften erst in der kommenden Woche wieder ins Marktgeschehen eingreifen.

Das Jahr 2024 war für DAX-Anleger mit einem Gewinn von rund 19 Prozent abermals sehr erfolgreich verlaufen. Aus China kommen zum Jahresstart negative Vorgaben. Dort habe das neue Börsenjahr mit einer Enttäuschung begonnen, schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners angesichts trüber Konjunkturdaten. Chinas Wirtschaft habe die zahlreichen Probleme noch nicht überwunden.

Der MDAX der mittelgroßen deutschen Werte legte um 0,64 Prozent auf 25.752,48 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx stieg um 0,3 Prozent.



Übergangsjahr bei BASF?

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das neue Jahr dürfte für den Chemiekonzern eines des Übergangs werden, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hohe Kosten für Energie und Gas sprächen zwar gegen positive Aussichten.

Kurzfristig könnten sich die Ergebnisse jedoch besser als ursprünglich angenommen entwickeln. Politisch könne es Rückenwind auf dem Heimatmarkt wie auch in China und den USA geben.

Jefferies bewertet Aktie von MTU

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU unterdessen auf "Buy" belassen. Die Dynamik im Segment Triebwerksbau sei im Dezember 2024 stark gewesen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Wert der von MTU Aero Engines in dem Monat ausgelieferten Motoren habe auf Jahressicht um fast ein Fünftel zugelegt. Die Aktie des Konzerns gehörte im letzten Jahr mit einem Kursplus von um die 65 Prozent zu den großen Gewinnern im DAX.

Mit Material von dpa-AFX



