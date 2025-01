Auto-Aktien wie die der Konzerne VW oder BMW haben unter Anlegern derzeit einen schweren Stand. Laut Analysten gibt es in der Branche aber noch ein paar besondere Tipps, wenn man über den Tellerrand blickt.



Es müssen nicht immer die klassischen Auto-Aktien wie BMW oder VW sein, von denen sich Anlegern große Gewinne erhoffen. Zumal dieses Szenario aufgrund von sinkenden Absatzzahlen und Konkurrenz aus China momentan so oder so in weite Ferne gerückt ist.

Neben den klassischen Branchenwerten gibt es aber auch links und rechts am Straßenrand Papiere aus der „zweiten Reihe“, von denen sich Analysten in Zukunft viel versprechen. Ein Titel gehörte am Mittwoch zu den absoluten DAX-Gewinnern.



Continental-Aktie startet mit neuem Schwung ins Jahr 2025

So waren Aktien von europäischen Reifenherstellern am Mittwoch bei Anlegern sehr begehrt. Die Papiere von Continental zogen wegen optimistischer Analystenkommentare um fast vier Prozent an. Die Pirelli-Aktien legten außerdem in Mailand 1,4 Prozent zu. Hintergrund: Continental wurde zur Wochenmitte von Kepler Cheuvreux zum Kauf empfohlen. Analyst Thomas Besson von dem französischen Analysehaus positionierte sich optimistischer zur Aktie, nachdem die Pläne zur Umstrukturierung im Dezember bestätigt worden seien. Das Dax-Unternehmen hatte sich nach monatelanger Prüfung auf eine Trennung von seiner schwächelnden Autozuliefersparte festgelegt. Die Automotive-Sparte mit unter anderem Elektronik, Bremsen und Innenausstattung soll noch in diesem Jahr separat an die Börse gehen.



Auch UBS-Analyst David Lesne ist aufgrund dieser Entwicklungen optimistisch. Für ihn ist Continental eine "Top-Kaufidee". Er erklärte den Anlegern in seiner Studie, warum das demnächst eigenständige Reifengeschäft aus seiner Sicht einen Bewertungsaufschlag gegenüber Michelin verdient hat. Er geht davon aus, dass der derzeitige Rückstand bereits vor dem Vollzug der Abspaltung aufgeholt wird. Lesne traut der "neuen Conti" auch zu, eine der interessantesten Ausschüttungsstorys zu werden.



Michelin als alternatives Investment?

Die Michelin-Aktie ist aber keinesfalls abgeschrieben und legte am Mittwoch im Zuge der Reifen-Rallye ebenfalls zu – um mehr als zwei Prozent. Experte Harry Martin von Bernstein Research sieht in den Franzosen eine besonders aussichtsreiche Anlageidee ("Best Idea"). Denn die "Premiumisierung" als "Lebenselixier des Branchenwachstums" dürfte sich beschleunigen, und dies spiele gerade Michelin als Marktführer in die Karten. Zudem sieht Martin bei den Franzosen eine attraktive Ausschüttungsstory.

Trotz Krise in der übergeordneten Branche: Einige Player sorgen unter Analysten immer noch für Begeisterung und können sich für Anleger zu einer aussichtsreichen Chance entwickeln. Der Abstand zum höchsten Kursziel bei Continental beträgt so zum Beispiel noch starke 67 Prozent, im Schnitt rechnen Analysten mittelfristig noch mit einem Upside von 20 Prozent.



Enthält Material von dpa-AFX

