Heute Wachstumstitel – morgen übernommen oder aus dem Markt gedrängt? Dieses Schicksal könnte diesen drei Aktien drohen, die als die Gewinner von morgen gehandelt werden:

Es ist nicht immer leicht, die Gewinner der Zukunft vorherzusagen, auch weil auf dem Weg dorthin viele Veränderungen passieren. Eine Möglichkeit ist etwa die Verdrängung aus dem Markt durch einen Konkurrenten oder eine feindliche Übernahme, sobald man selbst den Weg in den Markt geebnet hat.

Warum die Konkurrenzsituation diesen Unternehmen noch zu schaffen machen könnte

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich deshalb einen genaueren Blick auf diese drei Wachstumsaktien zu werfen, die unter Umständen trotz ihrer jetzigen Stellung in einem Sektor noch von größeren Konkurrenten verdrängt werden könnten:

Hohe Konkurrenzsituation: Spotify

Den Konkurrenzdruck zwischen Spotify, Apple und Amazon im Bereich des Musik-Streaming spüren Anleger ständig. Doch während aktuell alles nach einer Koexistenz der Anbieter aussieht, kann sich dieses Bild schnell verändern.

Denn Spotify hat den Weg für das Musik-Streaming geebnet – anschließend zogen die BigTech-Konzerne nach. Spotify stieg man in den Bereich Podcasts & Co. ein – anschließend zogen die BigTech-Konzerne nach. Es ist demnach durchaus möglich, dass Spotify eines Tages nicht mehr der Konkurrenzsituation standhalten kann bzw. sollte der Markt groß genug werden, von einem kapitalkräftigen Investor wie Amazon oder Apple übernommen wird.

Hohe Konkurrenzsituation: Coinbase

Nach der Pleite von FTX und den vielen offenen Fragen um die Kryptobörse Binance ist Coinbase zu einem der großen Platzhirsche im Krypto-Sektor geworden.

Allerdings könnte eine Menge Druck für Coinbase durch Wettbewerber in Form der großen Banken und anderer Handelsplätze entstehen. Die attraktiven Handelsmargen von 1,5 Prozent plus Spreads für gewöhnliche Transaktionen dürften in den kommenden Jahren mehr Konkurrenten anlocken. Zusätzlich steht der Anbieter im Visier der SEC für einige potenzielle Gesetzesverstöße, bei der in letzter Konsequenz sogar die ganze Lizenz für Coinbase im amerikanischen Markt eingezogen werden könnte.

Hohe Konkurrenzsituation: Redcare Pharmacy

Eine Aktie, die zu den aktuellen Highfylern an der Börse gehört, ist Redcare Pharmacy. Der Online-Apothekenhändler ist primär durch das E-Rezept in Deutschland von vielen Anlegern mit viel Hoffnung aufgeladen worden.

Aber auch wenn Redcare den Weg für die digitale Apotheke in Deutschland und Europa immer weiter ebnet – das Risiko ist groß, gerade im E-Commercebereich von einem Player wie Amazon verschluckt oder aus dem Markt gedrängt zu werden, sobald die Margen attraktiv genug sind.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Spotify.