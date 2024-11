Der Höhenflug der Aktienmärkte scheint 2024 keine Grenzen zu kennen. Geht es so im kommenden Jahr weiter? Ein Analystenteam von Morgan Stanley hat dazu eine klare Einschätzung - und die dürfte den ein oder anderen Anleger überraschen.



In den letzten zwei Jahren konnten sich Anleger über die Performance der Aktienmärkte insgesamt nicht wirklich beschweren. Der amerikanische S&P 500-Index legte allein in diesem Jahr 24 Prozent zu, über zwei Jahre steht mit Stand zum 20. November sogar ein Plus von 50 Prozent zu Buche. Wer beispielsweise mit ETFs breit in verschiedene Branchen investiert hat, stand auf der Sonnenseite der Börse.

Aber geht das auch so weiter? Ein Team von Morgan Stanley-Strategen scheint überzeugt davon. Und diese Prognose sollte durchaus ernst genommen werden, denn Mike Wilson, der Kopf des Teams, hat 2022 als einer der wenigen Experten den dann stattgefundenen Ausverkauf von Aktien prognostiziert.



Morgan Stanley bei Prognose der Aktienmärkte plötzlich bullisch

Dass das Morgan Stanley-Team rund um Mike Wilson jetzt bullisch auf das kommenden Jahr blickt, überrascht, denn nach dem Crash 2022 blieben die Analysten bis zu diesem Jahr den Bären treu. Für 2025 halten die Experten es aber nicht für unwahrscheinlich, dass der S&P 500 auf 6500 Punkte steigen könnte. Das entspräche nach dem jetzigen Stand einem Plus von zehn Prozent. In einem bullischen Szenario gehen Wilson und Co. sogar von einem Plus von 25 Prozent auf 7400 Punkte für das kommende Jahr aus.



Wie sicher ist die nächste große Rallye 2025

Anleger sollten schon genau hinhören, wenn ein zuletzt bärischer Marktstratege plötzlich den Bullen für das kommende Jahr auspackt. Wie immer sollten sich Börsianer bei der Auswahl von Aktien, ETFs und anderen Anlageformen aber nicht nur auf eine Stimme verlassen.

Wilson war nämlich für die Jahre 2023 und 2024 pessimistisch unterwegs und prognostizierte Rücksetzer – so kam es aber nicht. Allein sind der Stratege und Morgan Stanley aber nicht mit ihrem Ausblick. Große Analysehäuser wie Goldman Sachs und UBS haben mit Kurszielen von 6500 und 6400 Punkten für den S&P 500 ebenfalls große Ziele im Blick. Eine neue Rallye ist also alles andere als unwahrscheinlich.

