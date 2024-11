Erst kürzlich konnte die Aktie von Amazon ein neues Rekordhoch vermelden und es gibt durchaus Anzeichen, dass die aktuelle Bestmarke bald wieder fallen könnte. Müssen Anleger jetzt noch zuschlagen?



Erst Mitte November konnte die Aktie von Amazon mit über 212 US-Dollar ein neues Rekordhoch markieren, bevor der Titel wieder einen Rücksetzer unter die Marke von 200 US-Dollar machte. Diese leichte Korrektur könnte sich für Anleger aber als eine goldene Gelegenheit zum Kauf erweisen. Denn Amazon macht auch abseits der Wachstumstreiber Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Services mehr Druck auf die Konkurrenz und könnte in Zukunft noch in mehr Sektoren wachsen.



Amazon reagiert mit eigener Plattform auf Temu und Co.

Schon lange versteht es Amazon seinen Status als Platzhirsch zu verteidigen und reagierte jüngst auf die Konkurrenz der schnell wachsenden E-Commerce-Apps wie Temu von PDD Holdings und Shein. Die Plattformen bieten viele verschiedene Waren zu extrem günstigen Preisen an, die direkt aus China verkauft und verschickt und/oder dort von Drittherstellern bezogen werden.

Von diesem Wachstum möchte auch Amazon profitieren und veröffentlichte in den USA die App „Amazon Haul“, die viele Artikel bis zu einer Preisgrenze von 20 US-Dollar anbietet. In Zukunft wird sich zeigen, ob Amazon sein eigenes E-Commerce-Geschäft damit kannibalisiert oder ein Gegengewicht zu den Billiganbietern stellen kann.



Telemedizin wieder ein Thema bei Amazon

Ebenfalls im Blick hat Amazon Telemedizin-Anbieter wie Hims & Hers, die niedrigschwellig Medikamente für den Alltag verkaufen. Hier versucht der Online-Versandriese die Preise der Online-Apotheken zu unterbieten. Bereits seit 2023 bietet das Unternehmen zudem Online-Arztbesuche und den Verkauf von Medikamenten über seine Amazon One Medical-Plattform an.

Ob er Konzern in diesem Segment nachhaltig einen Fuß in die Tür bekommt, wird sich zeigen. Potenzial ist aber vorhanden. Immerhin ist auch vorstellbar, dass die enorm beliebten Mittel zur Gewichtsreduktion, um die ein regelrechter Hype entfacht wurde, über solche Plattformen vertrieben werden.



Kursziele für Amazon an der Wall Street stimmen optimistisch

Dementsprechend optimistisch von dem Geschäftsausblick insgesamt zeigen sich dann auch die Analysten an der Wall Street, die im Schnitt trotz erreichtem Allzeithoch mit einem Kursziel von fast 240 US-Dollar noch ein Aufwärtspotenzial von über 20 Prozent sehen. Die aktuelle Korrektur könnte sich für Anleger also als Glücksgriff erweisen. Die Aktie von Amazon finden Sie auch im Tech-Giganten Index von BÖRSE ONLINE.

