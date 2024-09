Zum Ende der letzten Woche überraschten Dell und Palantir an der Börse mit kräftigen Kurssprüngen. Hinter dem Plus steckt eine Mega-Neuigkeit, die den Aktien noch länger Auftrieb verleihen könnte.

Die Technologieunternehmen Dell und Palantir werden Teil des S&P 500. Gemeinsam mit dem Versicherer Erie Indemnity werden die Titel vor der Markteröffnung am 23. September in den amerikanischen Index aufgenommen, wie der Indexverwalter „S&P Dow Jones Indices“ am Freitag mitteilte. Die Aktien reagierten auf die Neuigkeit natürlich freundlich. Fondsmanager müssen beispielsweise aufgrund der neuen Gewichtung Anteile hinzu kaufen. Dell konnte zuletzt 6,3 Prozent zulegen, Palantir sogar 8,6 Prozent.

Palantir-Aktie sieht schon wieder grün

Für die Palantir-Aktie ist die Aufnahme in den S&P 500 schon die zweite Nachricht, die den Kurs ansteigen lässt. Zuletzt hatte das Unternehmen erst das Gewinnziel wegen der Nachfrage nach KI-Software angehoben, was dem Kurs ein Plus von fast sieben Prozent beschert hatte.

Auch bei Dell wurde von der Schweizer Großbank UBS kürzlich die starke KI-Auftragslage sowie die Gewinnmargen in der Sparte „Infrastructure Solutions Group“ gelobt und zum Kauf geraten. Dennoch senkte das Analysehaus das Kursziel von 164 auf 158 US-Dollar, da Unabwägbarkeiten bei den KI-Lieferplänen die Erlöse im dritten Quartal drücken dürften.

Diese drei Aktien verlassen den S&P 500 im September

Durch die Aufnahme der drei Aktien rund um Palantir müssen übrigens ebenfalls drei Titel den S&P 500 wieder verlassen. Konkret sind das die Unternehmen American Airlines Group, Etsy (Online-Marktplatz) und Bio-Rad Laboratories (Diagnostikunternehmen), deren Wertpapiere zwischenzeitlich etwas ein Prozent verloren.

