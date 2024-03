Die bekannte Investorin Cathie Wood scheint diesen Monat bereits auf Einkaufstour: Bei diesen spannenden Aktien mit bis zu über 100 Prozent Kurspotenzial schlug sie bereits mehrfach zu

Der März hat gerade erst begonnen, doch die bekannte Investorin Cathie Wood (68) geht bereits kräftig auf Einkaufstour.

Besonders für die Branchen Biotechnologie und künstliche Intelligenz scheint sie optimistisch, denn bei bestimmten Aktien mit sagenhaften Kurschancen schlug sie gleich mehrfach zu.

Wir warfen einen Blick auf den von ihr gemanagten Flaggschiff-ETF Ark Innovation und verraten, auf welche Aktien sie es diesen Monat abgesehen hat.

Auf diese Aktien mit bis zu über 100% Kurschance hat es Cathie Wood jetzt abgesehen

So schlug Cathie Wood bereits zweimal bei Aktien von Ginkgo Bioworks zu und kaufte über sechs Millionen Stück des Biotech-Unternehmens aus Boston. Ginkgo hilft anderen Unternehmen mithilfe von Gentechnik, neue Produkte zu entwickeln und will laut der Website Zellen so programmieren, wie man es bei Computern macht. Ginkgo bedient daher eine Vielzahl von Branchen wie Lebensmittel oder auch Arzneimittel.

Bei Ginkgo handelt es sich um eine waschechte Pennystock-Aktie, denn der Kurs liegt gerade einmal bei etwa einem US-Dollar. Gut lief es für die Aktie bisher noch nicht: Seit dem Börsengang 2021 liegt sie rund 88 Prozent im Minus, seit Jahresanfang büßte sie fast 30 Prozent ein. Keine Frage handelt es sich hier noch um eine höchstspekulative Wette, das Beta der Aktie liegt bei 1,4. Wie es bei Pennystocks so ist, kann es natürlich auch mal schnell bergauf gehen. Darauf scheint Wood zu wetten. Ein durchschnittliches Kursziel von 2,03 US-Dollar bietet derzeit 66 Prozent Luft nach oben. Anleger, die von den Chancen überzeugt sind, können mit wenigen Dollar mit wetten.

Ebenfalls kaufte Cathie Wood im März über 288.000 Aktien von Archer Aviation, bereits im Februar schlug sie mehrmals bei der Aktie zu. Doch auch hier schaut es nicht gerade rosig für die Aktie aus. Seit dem Börsengang 2021 liegt sie rund 60 Prozent im Minus und seit Jahresanfang ebenfalls fast 30 Prozent im Minus. Das Unternehmen aus Kalifornien, das erst 2018 gegründet wurde, entwickelt eVTOL-Flugzeuge. eVTOL-Flugzeuge sollen Menschen per Lufttaxi-Dienst in Städten transportieren. Dabei handelt es sich um elektrisch angetriebene Flugzeuge, die senkrecht starten und landen. Wood gab schon einmal bekannt, dass sie in autonomen Taxiplattformen hohes Potenzial sehe. Die Aktie birgt allerdings ein hohes Risiko mit einem Beta von 2,45. Außerdem ist sie in Deutschland noch nicht handelbar, Anleger müssen also mit höheren Gebühren rechnen. Ein durchschnittliches Kursziel von 10,33 US-Dollar würde allerdings eine Kurschance von über 140 Prozent bieten.

Eine weit größere Investition ist allerdings Cathie Woods Roku Aktie. Roku ist derzeit die drittgrößte Position im ETF und ist mit einer Marktkapitalisierung von knapp neun Milliarden US-Dollar schon deutlich größer als Archer Aviation oder GinkGo Bioworks. Cathie Wood schlug im Februar bereits mehrfach bei der Aktie zu. Auch im März ging sie bereits mehrfach auf Einkaufstour und kaufte über eine halbe Million Aktien. Ihre Firma Ark Invest sieht hier sagenhafte Kurschancen von bis zu 2000 Prozent – was dahintersteckt, erfahren Sie hier

