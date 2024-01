Seit Kurzem ist Microsoft das wertvollste Unternehmen der Welt – doch ein bekannter Tech-Analyst ist bullisch und sieht noch immer deutlich Luft nach oben. Lohnt sich der Einstieg noch?

Microsoft hat es geschafft: Der Tech-Gigant ist offiziell das wertvollste Unternehmen der Welt. Nachdem diesen Titel viele Jahre der iPhone-Konzern Apple inne hatte, konnte Microsoft Ende vergangener Woche endgültig aufholen und liegt mit einer Marktkapitalisierung von 2,89 Billionen Dollar nun knapp vor Apple mit 2,87 Billionen Dollar.

Doch wird der Bill-Gates-Konzern seinen Vorsprung halten können? Und vor allem: Lohnt es sich überhaupt, jetzt noch bei Microsoft einzusteigen? Darum bleibt ein Analyst super-bullisch.

Analyst bullisch: zweistellige Kurschancen für die Microsoft-Aktie

Die Microsoft-Aktie, die bereits 2023 über 50 Prozent zulegte, liegt auch seit Jahresanfang bereits wieder fünf Prozent im Plus. Der Erfolg ist vor allem auf die nach wie vor spannenden Aussichten beim Thema künstliche Intelligenz zurückzuführen. Hier zeigte sich vor allem der Piper Sandler Analyst Brent Bracelin optimistisch, berichtete das Finanzportal „TipRanks“. Denn der war jüngst auf einer KI-Veranstaltung von Microsoft in San Francisco und ließ sich „von der Dynamik rund um die ausgereiftesten KI-Produkte (GitHub Copilot und Azure AI) ermutigen“. So würde sich die Dynamik im Vorfeld der allgemeinen Verfügbarkeit von Github Copilot Enterprise im Februar verstärken und biete deutliche Verbesserungen.

Insgesamt befände sich M365 Copilot laut Bracelin noch in der frühen Phase der Unternehmensakzeptanz und es könnte noch eine Weile dauern, bis sich diese durchsetzt. Ein Vorteil für Microsoft-Aktionäre: Denn das bedeutet, dass das Potenzial und die Begeisterung für Microsofts KI-Produkte noch immer nicht ausgeschöpft ist.

Microsoft-Aktie – darum lohnt sich der Kauf noch immer

Microsoft ist und bleibt die „Lieblings-KI-All-Star-Aktie“ des Top-Experten Brent Bracelin, berichtete TipRanks. So weist Bracelin auf Microsofts First-Mover-Vorteil beim Thema KI hin, der das Unternehmen „zu einer Kernwachstumsaktie macht“. Er bekräftigte seine „Overweight“ Einstufung und steckt das Kursziel bei 455 Dollar – das entspricht beim derzeitigen Kurs einer Chance von 17 Prozent. Auch BÖRSE ONLINE bleibt optimistisch für die Microsoft-Aktie. Das Unternehmen ist nicht nur ein innovatives Tech-Unternehmen, sondern bietet Anlegern auch noch Stabilität und Sicherheit im Depot, da es breit aufgestellt ist und in zahlreichen seiner Geschäftsfeldern zu den führenden Anbietern zählt. Obwohl das Unternehmen schon fast 50 Jahre alt ist, schafft es es immer wieder, sich neu zu erfinden und am Zahn der Zeit zu bleiben. Das bewies es vor einigen Jahren bereits mit dem Cloud-Dienst Azure – und macht es nun mit künstlicher Intelligenz erneut.

