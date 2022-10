Die wichtige Telekom-Tochter T-Mobile US wächst weiter. Nach neuen Kundenzahlen haben die Amerikaner nun ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr erhöht. Das kommt bei der US-Aktie gut an. Auch die Aktionäre der Mutter Deutsche Telekom können sich freuen. Denn die T-Aktie schiebt sich am Freitag an die Dax-Spitze. Was noch folgen könnte...



Ein überraschend großer Zustrom neuer Kunden ermuntert T-Mobile US zur dritten Prognose-Anhebung des Jahres. Im Gesamtjahr werde sich die Zahl der neuen Vertragskunden auf 6,2 bis 6,4 statt 6,0 bis 6,3 Millionen summieren, sagte der Mobilfunker am Donnerstag voraus. Im dritten Quartal gewann die US-Tochter der Deutschen Telekom 854.000 Nutzer hinzu, über 100.000 mehr als erwartet.



Dabei zahlte sich für T-Mobile die Entscheidung aus, die Preise stabil zu halten. Die Rivalen AT&T und Verizon, die sich für Erhöhungen entschieden hatten, konnten lediglich 708.000 beziehungsweise 8.000 Kunden hinzugewinnen. Der Umsatz von T-Mobile blieb im abgelaufenen Quartal mit 19,48 Milliarden Dollar allerdings leicht hinter den Analysten-Prognosen zurück.



Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ohne Leasing-Umsätze (Core Ebitda) stieg indes um gut elf Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar. Im Gesamtjahr will T-Mobile-Chef Mike Sievert hier nun 26,2 bis 26,4 Milliarden erreichen. Bislang hatte er 26,0 bis 26,3 Milliarden in Aussicht gestellt.



Unter dem Strich verdiente T-Mobile im dritten Quartal 508 Millionen Dollar. Vor einem Jahr hatte der Überschuss bei 691 Millionen Dollar gelegen. Der Gewinnrückgang resultiert aus den Kosten im Zusammengang mit der Übernahme des kleineren Konkurrenten Sprint sowie aus einem Minus durch den anstehenden Verkauf des im Zuge der Übernahme von Sprint mit erworbenen Festnetzgeschäfts. In Summe macht beides fast 1,8 Milliarden Dollar aus.



Die Aktie des Unternehmens steigt im vorbörslichen US-Geschäft heute um fast drei Prozent auf 144,70 Dollar. Am Donnerstag hatte T-Mobile US bei 140,63 Dollar geschlossen (siehe Chart). Im deutschen Handel gewinnt der Wert am frühen Nachmittag 3,4 Prozent.



Einschätzung zu T-Mobile US und zur Deutsche Telekom Aktie

Analyst Philip Cusick von der US-Bank JPMorgan sprach in einer ersten Reaktion von starken Resultaten der Amerikaner. Die starke Geschäftsdynamik und ein aggressiver Aktienrückkauf sollten den Kurs weiter antreiben. Sein mittelfristiges Ziel liegt bei 200 Dollar.



Im Sog der US-Tochter steigen auch die Aktien der Mutter Deutsche Telekom am Freitag deutlich. Zeitweilig legt die T-Aktie um 2,5 Prozent auf 19,15 Euro zu und liegt damit an der Spitze der Tagesgewinner im Dax. JPMorgan hat heute die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Analyst Akhil Dattani lobte in einer aktuellen Studie insbesondere die Quartalszahlen der Tochter T-Mobile US.



Fazit Beide Aktien bleiben aussichtsreich. Vor allem die Aktie der T-Mobile-Mutter Deutsche Telekom sollte von den künftigen Geschäften rund um 5G profitieren. BÖRSE ONLINE prognostiziert für die T-Aktie ein Kursziel von 24 Euro.