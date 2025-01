Diese Tech-Aktie steht schon länger im Schatten von Nvidia und konnte bisher nur wenig von dem KI-Boom profitieren? Ändert sich das in diesem Jahr und gehört der Titel jetzt in Ihr Portfolio?



Es ist schon eine Überraschung, wenn es für einen bekannten Chip-Hersteller wie AMD trotz KI-Boom im Vergleich zu Konkurrenten wie Nvidia an der Börse so gar nicht läuft, aber genau so ist die Situation bei der Tech-Aktie. Im Jahr 2024 verlor das Papier ganze 18 Prozent. Von dreistelligen Kurssprüngen wie bei Nvidia kann das Unternehmen nur träumen.

Dabei ist die Aktie über einen längeren Zeitraum betrachtet überhaupt kein Flop. Innerhalb von fünf Jahren stieg der Titel um stolze 140 Prozent und konnte die Märkte auch immer wieder schlagen. Kann AMD an dieser Erfolge 2025 wieder anknüpfen oder ziehen noch mehr dunkle Wolken auf?



AMD benötigt eine Sternstunde

Beginnen wir zunächst mit den schlechten Nachrichten. Obwohl das Unternehmen mit der Entwicklung von KI-Chips eigentlich den Wachstumsmarkt schlechthin bedient und preislich attraktiver ist als manche Wettbewerber, ist die Nachfrage bei Hauptkonkurrent Nvidia deutlich höher. AMD muss seine Wachstumsraten dringend nach oben schrauben und beweisen, dass die eigenen Chips wettbewerbsfähig sind.

Hinzu kommen allgemeine Probleme wie die Angst, dass die Zinsen nicht so stark sinken wie erwartet und Export-Beschränkungen von KI-Chips seitens der US-Regierung. Unter Analysten wird die Aktie zudem immer wieder abgestraft. Die Bank of America Truist Financial stufte die hauseigene Bewertung jüngst von „Kaufen“ auf „Neutral“ ab.

Jetzt werden Anleger vielleicht denken, dass die AMD-Aktie dann zumindest günstig zu haben ist. Aber auch hier zeigt sich ein anderes Bild. Das KGV von AMD liegt derzeit bei um die 104, während Nvidia mit einem Wert von etwa 52 trotz des explosionsartigen Wachstums noch preiswerter ist. Dennoch gibt es für AMD-Fans Hoffnung.



Comeback von AMD im Laufe des Jahres nicht ausgeschlossen

Denn während sich das KGV von Nvidia innerhalb des letzten Jahres kaum bewegte, fiel es bei AMD recht deutlich. Die Aktie wird also, zumindest nach dieser Kennzahl zu urteilen, preiswerter. Zudem hat das Papier in dem Wachstumsmarkt noch mehr Chancen zur Erholung, während Nvidia schon am Limit performt. Und an der Wall Street empfehlen 21 von 32 Analysten die Aktie trotz aller Schwierigkeiten zum Kauf.

Entscheidend werden jetzt die kommenden Quartalszahlen sein. Kann AMD hier schon moderate Erfolge erzielen, ist nicht ausgeschlossen, dass das Comeback der Amerikaner richtig Fahrt aufnimmt. Die Wette auf die Zukunft ist momentan aber ebenso mit viel Risiko verbunden. Wer in die Chip-Branche lieber etwas diversifizierter investieren möchte, finden die Papiere von AMD und Nvidia im Chip Power Index von BÖRSE ONLINE.



Lesen Sie auch: Bank of America verrät: Ab diesem Datum wird es für die Nvidia-Aktie wieder stark bergauf gehen



Oder: Geheimwissen? Insider schmeißen jetzt diese Aktien auf den Markt



Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.