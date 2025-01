Wann ist der richtige Einstiegszeitpunkt für den KI-Star Nvidia? Die Bank of America offenbart nun einen genauen Zeitpunkt, an dem es so weit sein könnte.

Sie ist die wohl beliebteste Aktie der Welt: Nvidia. Denn das Unternehmen gilt als einer der entscheidenden Spieler beim Thema Künstliche Intelligenz (KI). Nvidia stellt mit seinen Chips sozusagen die Infrastruktur bereit, damit die Technologie überhaupt erst funktionieren kann.

Jedes Quartal aufs neue konnte das Unternehmen die Erwartungen übertreffen und die Aktie reagierte entsprechend. So konnte sie sowohl 2023 als auch 2024 über 200 Prozent zulegen.

Seit Anfang dieses Jahres geht es bisher jedoch eher holprig zu. Sollten Anleger nun also eher Vorsicht walten lassen oder ergibt sich womöglich schon bald eine neue Einstiegschance?

Die Experten der Bank of America jedenfalls sind optimistisch und verraten sogar einen konkreten Zeitpunkt.

Bank of America ist noch immer super-bullisch für die Nvidia-Aktie – das steckt dahinter

So berichtete jüngst das Finanzportal „TipRanks“ von neuen Erkenntnissen des Bank of America Analysten Vivek Arya. Der bleibt trotz des mauen Jahrestarts der Aktie optimistisch, vor allem, nachdem er bei einem Investorentreffen mit mehreren Spitzenkräften von Nvidia war.

Der Grund für seinen Optimismus: Nvidias Position als KI-Inkubator aufgrund der „einzigartigen/hochgradigen leistungsfähigen Silizium-/System-/Softwareplattform“. Außerdem befände sich das Unternehmen erst am Anfang einer zwei Billionen US-Dollar schweren „Infrastrukturchance“. Und bisher seien erst 20 bis 25 Prozent der ersten Billion von traditioneller Architektur in beschleunigte Systeme umgewandelt.

Auch die Nachfrage der traditionellen Hopper-Technologie sowie auch der neuen Blackwell-Chips sei „sehr stark“. Dennoch mahnt der Analyst auch zur Vorsicht, bei der Aktie könnten sich Anleger die nächsten Wochen womöglich auf Schwankungen einstellen: „Die Aktie könnte bis zum 4. Quartal (26. Februar) volatil bleiben, da möglicherweise verstärkte Beschränkungen in China (Auswirkungen auf den Umsatz im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich, die jedoch durch eine stärkere Nachfrage anderswo ausgeglichen werden) und die Umstellung von Hopper auf neue Blackwell-Produkte Auswirkungen haben.“, so der Analyst laut TipRanks. Allerdings: „Der nächste große Katalysator wird die führende GTC-Konferenz sein, die am 17. März beginnt“. Der Analyst stuft die Aktie weiterhin als Kauf ein und sieht mit einem Kursziel von 190 US-Dollar derzeit eine Kurschance von knapp 40 Prozent.

