Heute Abend vermeldet die Tesla-Aktie ihre Quartalszahlen. Doch kurz davor wurde bekannt, dass Elon Musk bei Tesla erneut die Preisschraube nach unten gedreht hat. Doch bedeutet dies schlechte Ergebnisse heute Abend und einen möglichen Abverkauf?

Elon Musk haut bei Tesla, so scheint es, einen Rabatt nach dem anderen heraus. Und auch am Tag der Quartalszahlen macht der Milliardär davor nicht Halt. Doch ist dies vielleicht ein Signal für Anleger, dass bei Tesla nicht alles so rund läuft wie erwartet?

Immer mehr Preissenkungen durch Musk

So hat Tesla nun auch erneut die Preise im US-Markt gesenkt. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, soll zur Ankurbelung der Nachfrage das Model Y um 3000 US-Dollar und das Model 3 um 2000 US-Dollar billiger werden.

Diese Preissenkung in den USA ist die Sechste im Jahr 2023. Zuletzt hatte der E-Autobauer die Preise für das Model Y bereits um 5000 US-Dollar gesenkt und eine neue, preisgünstigere Version ab 50.000 US-Dollar angekündigt.

Tesla:Deuten die Preissenkungen auf schlechte Ergebnisse hin?

Doch die massiven Preissenkungen bleiben keineswegs folgenlos. So erwartet der Konsens der Analysten eine stark gefallene Gewinnmarge von 23,3 Prozent bei der Tesla-Aktie. Diese wäre so gering wie zuletzt vor drei Jahren.

Allerdings fließen die jetzigen Preissenkungen nicht mehr in das zu berichtende Quartal ein. Trotzdem vermuten einige Marktexperten, dass die Ergebnisse von Tesla enttäuschen dürften und man deswegen versucht, um die Jahresziele trotzdem zu erreichen, die Absatz mithilfe weiterer Rabatte anzukurbeln.

Was kann man von der Tesla-Aktie erwarten?

Was also, wenn die Ergebnisse bei der Tesla-Aktie heute Abend tatsächlich enttäuschen? Unter diesen Umständen und mit Blick auf die weiteren Rabatte, ist ein weiterer Abverkauf der Aktie keinesfalls auszuschließen. Auch die gute Performance seit Jahresanfang könnte zu Gewinnmitnahmen führen, selbst wenn die Ergebnisse besser sind als erwartet.

Aktuell sind diese auch nicht niedrig. So liegen die durchschnittlichen Analystenschätzungen bei 0,86 US-Dollar je Aktie und einem Umsatz von 23,7 Milliarden US-Dollar, nach 1,07 US-Dollar EPS und 18,76 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Anleger sollten sich demnach also auf einige Volatilität bei der Tesla-Aktie einstellen.

