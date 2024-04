Ein neues Allzeithoch hat die Aktie von Amazon gerade erst erreicht. Doch das Unternehmen selbst wie auch die Bank of America sind sich sicher, dass da noch mehr geht.

Dass es für die Aktie des Onlineversandhändlers Amazon ganz ordentlich läuft, wäre derzeit eine echte Untertreibung. Seit Anfang des Jahres liegt der Magnificent Seven-Titel schon 20 Prozent im Plus und erreichte erst kürzlich ein neues Allzeithoch.

Grund zur Freude dürften Investierte auch in Zukunft haben, denn ein von Amazon CEO Andy Jassy verfasster Brief an die Aktionäre aus der letzten Woche verspricht viel für die Zukunft.

Marktdurchdringung von Amazon nicht am Limit

Denn allein im Einzelhandel hat Amazon den Angaben zufolge sein Marktpotenzial noch lange nicht ausgeschöpft, immerhin finden weltweit noch 80 Prozent des Einzelhandels offline statt. Das mag man in Zeiten der Digitalisierung kaum glauben, aber den Markt durchdrungen hat Amazon demnach noch lange nicht. Und dabei wurde noch nichts zu den Themen Cloud-Migration, Künstliche Intelligenz (KI) und Werbung bei Prime Video gesagt.

Bank of America-Analyst bei Amazon bullisch

Justin Post von der Bank of America beurteilte das Schreiben kürzlich sehr positiv. Der Experte zählt laut "TipRanks" zu den absoluten Top-Analysten an der Wall Street und bescheinigte Amazon durch das Schreiben auch eine Top-Perspektive für die Zukunft. Der Brief deute unter anderem auf mehr Effizienz bei den Einzelhandelsmargen im Jahr 2024 und ein starkes Wachstum der Werbeeinnahmen bei Prime Video hin.

Mittlerweile verfügt der hauseigene Streamingdienst über 200 Millionen monatliche Zuschauer und hat laut Amazon das Potenzial, ein großer und profitabler Geschäftszweig zu werden, der auf eigenen Füßen stehen kann. Überhaupt spielt Werbung bei Amazon eine große Rolle. Im Jahr 2023 war der Umsatz mit Werbeeinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent gestiegen.

Und das Thema KI wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Jassy bezeichnete KI in seinem Brief als die größte technologische Transformation seit der Cloud. Amazon nimmt das Thema also sehr ernst und auch hier dürfte es demnächst neue Entwicklungen geben.

Wenn Sie übrigens allgemein nach Aktien suchen, die beim Thema KI stark aufgestellt sind, schauen Sie sich doch mal den Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE an. Der Aktienkorb enthält neben Amazon noch 18 weitere aussichtsreiche Aktien, die von dem Megatrend profitieren.



So viel Potenzial hat die Aktie noch

An der Wall Street trauen die Analysten aufgrund dieses positiven Ausblicks Amazon noch einiges zu. Justin Post von der Bank of America glaubt selbst noch an einen Kurssprung von über zehn Prozent in den nächsten zwölf Monaten.

Analysten von Stifel und Jefferies gehen aber sogar über die 20 Prozent auf bis zu 225 US-Dollar hoch. Im Schnitt ist laut der Finanzplattform „TipRanks“ noch ein Aufwärtspotenzial von rund 15 Prozent drin.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.