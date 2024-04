Diese deutsche Aktie dürfte noch nicht jeder Anleger auf dem Zettel haben. Aber 2024 war für den Titel bisher ein Hammerjahr. So profitieren Sie von dem Trendsetter.

Dass der Windkraftanlagenbauer Nordex nach einem schwierigen Jahr 2023 jetzt so eine Comeback feiert, damit hätten bestimmt nicht viele Anleger gerechnet. Doch momentan läuft es bei den Hamburgern rund. Am Donnerstag hatte das Bankhaus Metzler das Papier mit einer Kaufempfehlung an die Spitze des MDAX der mittelgroßen Werte befördert. Der Kurs notierte zwischenzeitlich so hoch wie seit Mitte 2023 nicht mehr.

Die Analysten rechnen bei dem Windkraftkonzern weiter mit guten Nachrichten und erhöhten ihr Kursziel von 9,90 auf 14,90. Am Freitag gab die Aktie zwar leicht nach, die Performance in diesem Jahr ist dennoch beeindruckend.

Nordex ist einer der besten MDAX-Werte 2024

Nordex zählt mit einem Kurswachstum von rund 25 Prozent seit Jahresanfang zu den besten drei Werten im MDAX. Und das hat Gründe. Vor allem mit Beginn des Jahres 2024 vermeldete das Unternehmen einen Auftragseingang nach dem nächsten - und zwar aus der ganzen Welt.

Aus Südafrika hat Nordex gerade erst den Auftrag zum Bau von Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 295 Megawatt erhalten. Auch aus Litauen gab es davor einen Auftrag mit ähnlicher Größe. In den ersten drei Monaten lag das Auftragsvolumen 60 Prozent über dem des Vorjahresmonats, wie Analysten von mwb Research mitteilten. Wenn man dann noch bedenkt, dass das erste Quartal üblicherweise eher schwach für solche Unternehmen verläuft, ist der Erfolg für Nordex noch bedeutender.

Auf der grünen Welle schwimmen

Dennoch bleibt Nordex natürlich ein mittelgroßes Unternehmen, bei dem es bei entsprechenden Nachrichten auch schnell zu heftigen Kursschwankungen kommen kann. Der Ausblick ist aber dennoch gut und an einem Bedarf an erneuerbaren Energien werden viele Länder in der Zukunft nicht vorbeikommen.

Wer in diesen Trend nicht nur mit einer Aktie investieren will, sondern diversifiziert, der kann sich den Grüne Zukunft Index von BÖRSE ONLINE anschauen. Der Index vereint Aktien von 16 Unternehmen, die vom ökologischen und energetischen Umbau der europäischen und globalen Wirtschaft profitieren. Neben WIndkraftunternehmen wie Nordex sind auch Konzerne wie First Solar aus der Solarbranche vertreten. Die grüne Welle rollt dabei zwar noch nicht überall, aber die Entwicklung von Titeln wie Nordex macht Hoffnung.

