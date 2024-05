Ist bei der Microsoft-Aktie zukünftig etwa noch viel mehr Kurschance drin? Ein bekannter Top-Analyst weist jetzt auf einen Wachstumstreiber hin, der mehr Chancen bieten könnte als viele ahnen

Microsoft gilt als eine der wohl bekanntesten und beliebtesten Tech-Aktien der Welt. Denn das fast 50 Jahre alte Unternehmen bietet trotz Tech-Branche Anlegern einen sicheren Hafen, ist breit aufgestellt und in zahlreichen Geschäftsfeldern führend. Sogar eine Dividende zahlt der Bill-Gates-Konzern. Gleichzeitig ruht sich Microsoft aber nicht auf seinen Erfolgen aus, ist bei jeder Innovation vorne mit dabei und bietet Anlegern somit auch noch hohe Wachstumschancen.

Beim Thema künstliche Intelligenz (KI) etwa ging es zugleich eine milliardenschwere Partnerschaft mit ChatGPT-Gründer OpenAI ein und startete mit Copilot einen hauseignen KI-Assistenten, der in die verschiedenen Office Produkte und auch der Cloudsparte Azure integriert wurde.

Kein Wunder also, dass die Aktie 2023 fast 60 Prozent zulegte und auch seit Jahresbeginn bereits wieder rund 17 Prozent im Plus liegt. Doch gibt es dabei einen weiteren Wachstumstreiber, den viele Anleger gar nicht so sehr auf dem Schirm haben.

Dieser Wachstumsfaktor könnte bei der Microsoft-Aktie für zusätzlichen deutlichen Schub sorgen

Dabei handelt es sich um das Thema Cyber-Security. Das macht immerhin rund zehn Prozent des Umsatzes von Microsoft aus. So erfreulich der technologische Fortschritt auch ist: Mit ihm wachsen auch die Gefahren für Cyber-Kriminalität stetig mit. Alle paar Sekunden erfolgt irgendwo ein Angriff. Und die kosten Geld. Laut Cybersecurity Ventures könnten die Kosten bis 2025 bei 10,5 Billionen Dollar liegen.

Wie das Finanzportal „TipRanks“ berichtete, sieht der Analyst Brent Bracelin von Piper Sandler hier einen wichtigen Wachstumstreiber für Microsoft. Denn Microsoft ist einer der führenden Anbieter und profitiert außerdem davon, dass die Konsolidierung von anderen Anbietern immer weiter zunimmt.

„Allein Microsoft Sentinel hat den Umsatz seit seiner Markteinführung im Jahr 2019 schnell auf über 1 Mrd. US-Dollar gesteigert. Der wachsende Umfang von Azure, die neuen Copilot-Angebote und die 78 Billionen Sicherheitssignale, die das Unternehmen täglich sammelt (gegenüber 8 Billionen im Jahr 2021), könnten dazu beitragen, die Monetarisierung im Sicherheitsbereich längerfristig weiter auszubauen.", so der Analyst laut TipRanks. Auch Copilot hat laut Bracelin das Potenzial, den Wert von Microsofts Sicherheitssuite weiter zu steigern.

So viel Kurschancen sind bei der Microsoft-Aktie drin

Erst Anfang des Monats betonte CEO Satya Nadella in einem internen Memo als Reaktion auf Cyberangriffe, wie wichtig es sei, „Sicherheit über alles andere zu stellen“. Unternehmen können in wirtschaftlich harten Zeiten an vielem sparen – an Cybersicherheit allerdings nicht. Zu groß sind die Schäden, die daraus entstehen können. Lösungen sind also unabdingbar, vor allem, da die Gefahren durch den Fortschritt beim Thema künstliche Intelligenz nur noch gigantischer werden. Der Markt für Cyber-Sicherheit bietet daher hohe Chancen: Laut Fortune Business Insights soll er bis 2030 jedes Jahr noch fast 14 Prozent wachsen. Bracelin stuft Microsoft als „Overweight“ ein und steckt das Kursziel bei 465 US-Dollar – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von fast zehn Prozent.

