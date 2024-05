Am Wochenende hat Warren Buffetts Investmentholding Zahlen für das erste Quartal 2024 vorgelegt. Dabei gab es wichtige Updates zur Nachfolge der Investmentlegende, dem riesigen Cash-Bestand, der Apple-Position von Buffett und vielem mehr.

Das erste Quartal 2024 ist Vergangenheit und mit etwas Abstand hat Berkshire Hathaway, die legendäre Investmentholding von Warren Buffett, am Wochenende ihre Ergebnisse präsentiert.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway mit Zahlen

Dabei konnte das Unternehmen erneut mit seinen Zahlen überzeugen. So stieg der operative Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 39 Prozent auf 11,2 Milliarden US-Dollar. Grund für den Anstieg sind speziell Verbesserungen im Bereich des Versicherungs- und Energiegeschäftes.

Neben den operativen Ergebnissen überzeugten zudem die Investments von Berkshire Hathaway. Im Q1 konnte das Portfolio rund 1,5 Milliarden US-Dollar an Wert gewinnen. Die größten Holdings waren:

American Express (Marktwert 34,5 Milliarden US-Dollar)

Apple (Marktwert 135,4 Milliarden US-Dollar)

Bank of America (Marktwert 39,2 Milliarden US-Dollar)

Coca-Cola (Marktwert 24,5 Milliarden US-Dollar)

Chevron (Marktwert 19,4 Milliarden US-Dollar)

Neue Nachrichten um Nachfolge, 189 Milliarden Cash & Co.

Mit Blick auf das Portfolio fällt auf: Buffett trimmte zuletzt zugunsten seiner Rekordcashposition von 189 Milliarden US-Dollar Beteiligungen wie Apple.

Doch dies schien Anleger nicht weiter zu verunsichern. Infolge der überzeugenden Zahlen notierten die Aktien von Berkshire Hathaway am Montag rund 1,2 Prozent höher, nachdem zudem bekannt geworden war, dass das Unternehmen mit 2,6 Milliarden US-Dollar etwas mehr Aktien zurückgekauft hatte als im Vorquartal.

Außerdem zeigt sich in der Nachfolgefrage bei Berkshire immer eindeutiger: Greg Abel ist der Mann, dem Buffett vertraut und der in Zukunft die Geschicke des Unternehmens leiten wird. So sprach die Investorenlegende am Wochenende davon, dass sein Nachfolger problemlos in der Lage sei, den Investmentbereich von Berkshire zu führen und Entscheidungen über das Aktienportfolio zu treffen.

Weiter operative Excellenz bei Berkshire Hathaway

Damit stellt Berkshire Hathaway ein weiteres Mal die eigene operative Excellenz zur Schau und weist (unabhängig von der aktuellen Marktphase) stabile Ergebnisse aus. Dies ist einer der Gründe, warum sich die Aktie im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index befindet.

Dementsprechend dürfen Anleger weiter optimistisch für das Papier von Warren Buffett sein. Aktuell sehen die Analysten für das Papier 13,2 Prozent Kurspotenzial bis auf 454 US-Dollar. BÖRSE ONLINE ist mit einem Kursziel von 450 US-Dollar ähnlich zukunftsfroh.

