Positive Nachrichten bei einem der größten europäischen Einzelhändler sorgen dafür, dass die Aktie am Mittwoch um etwa vier Prozent zulegen kann. Die billige Aktie ist durchaus einen Blick wert, hier mehr Details.



Bei dem Einzelhändler handelt es sich um den französischen Konzern Carrefour. Der größte Einzelhändler Europas gab bekannt, dass er dank eines rekordverdächtigen Cashflows von 1,62 Milliarden Euro im Jahr 2023 und steigerte dabei den Betriebsgewinn in Frankreich um 18,5 Prozent auf 988 Millionen Euro, die Gewinne beim Gesamtkonzern stiegen um knapp zehn Prozent.



Die Franzosen teilten ferner mit die Dividende um 55 Prozent auf 0,87 Euro pro Aktie zu erhöhen und ein neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von 700 Millionen Euro zu starten. Finanzchef Matthieu Malige geht davon aus die Einnahmen im Jahr 2024 zu steigern, da die Inflation bei den Lebensmitteln in Frankreich weiter sinken werde.



Ende 2020 hat die Aktie den etwa fünf Jahre dauernden Abwärtstrend verlassen. Die Aktie hat im Bereich von etwa 12,50 Euro eine gute langjährige Unterstützung gefunden. Grünes Licht für einen Einstieg kann aus heutiger Sicht noch nicht gegeben werden. Ein erster Einstiegslevel für langfristig orientierte Anleger bietet sich bei 14 Euro an. Mit einem derzeitigen KGV von 7 ist die Aktie attraktiv bewertet.



Fazit

BÖRSE ONLINE setzt in dem Sektor auf ein anderes Unternehmen, zu den Dauerfavoriten zählt der amerikanische Einzelhändler Walmart. Die Amerikaner verfügen über eine exorbitant bessere Dividendenhistorie. Während Carrefour gerade mal auf drei aufeinander folgende jährliche Dividendenerhöhungen kommt sind es bei Walmart sage und schreibe 51 Jahre. Die zuletzt vorgelegten Unternehmenszahlen überzeugten auf ganzer Linie. So wuchs im abgeschlossenen Geschäftsjahr (per Ende Januar) der Umsatz währungsbereinigt um 5,5 Prozent auf gut 648 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie kletterte um fast sechs Prozent auf 6,65 Dollar. Unter dem Strich verdiente Walmart mit 15,5 Milliarden Dollar knapp ein Drittel mehr als im Jahr zuvor.