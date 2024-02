Obwohl der ETF auf den MSCI World von Rekord zu Rekord eilt, reißt die Kritik an dem Produkt nicht ab. Was nun wieder kritisiert wird und ob sich Anleger und Sparpläner Sorgen machen müssen.

Vor einigen Tagen schrieben wir, dass der MSCI World Index einen neuen Rekordstand markierte und Anleger damit glücklich machte. Doch was steht vorwiegend in den Medien: Diese ETFs sind besser als der MSCI World, und deswegen ist der MSCI World ETF nicht mehr gut. Auch bei uns kritisierte ETF-Experte Gerd Kommer den Welt-Aktien-Index. Warum ist der ETF also aktuell so unbeliebt und was sollten Anleger tun?

Darum ist der ETF auf den MSCI World aktuell so unbeliebt

Die größte Kritik richtet sich immer erstens an die hohe Bewertung des Index und zweitens an die starke US-Gewichtung. So sagte Gerd Kommer bei uns im Interview: "So überraschend ist der MSCI World wirklich bewertet" verrät ETF-Papst Gerd Kommer und meinte damit, dass der MSCI World sehr teuer ist. Vor allem, weil die nordamerikanischen Aktien, die mittlerweile fast 70 Prozent des Index ausmachen, so hoch bewertet sind. Die Aktien aus dem Rest der Welt, welche im MSCI World sind, seien überraschend günstig.

Und da kommen wir auch direkt zum zweiten Problem: Mittlerweile ist der MSCI World Index weniger ein Welt-Aktien-Index, sondern ein US-Index mit ein paar anderen Aktien. Das kann man schon so sagen. Dennoch läuft das Produkt gut und Anleger machen Gewinne. Allerdings fußen diese Gewinne durchaus auf den starken US-Aktien. Läuft es bei denen mal nicht, so hat der MSCI World aktuell weniger Ausgleichsmöglichkeiten, weil die anderen Aktien eben so wenig Anteil am Index ausmachen. Die Kritik ist also durchaus berechtigt. Dennoch ist der ETF auf den MSCI World weiterhin ein gutes Produkt, weil er einfach im Kurs steigt. Und so könnte es dort weitergehen:

So hoch steigt oder so tief fällt der MSCI World ETF jetzt

Denn wie in diesem Chart von Tradingview zu sehen ist, konnte der Index sein altes Allzeithoch vor einigen Tagen überwinden. Wie schrieben bereits in unserem Artikel Jetzt ist es passiert: MSCI World Index mit neuem Rekord – So geht es beim ETF jetzt weiter dass es rund um den Rekordstand jetzt etwas zäher werden kann und der Index etwas brauchen dürfte, bis er wieder weiter vom Fleck kommt. Bislang hat sich das genauso bewahrheitet. Auch die nächsten Tage dürften erstmal zäh werden, weil die Tech-Aktien in den USA etwa korrigieren. Und selbst wenn der MSCI World Index jetzt wieder etwas unter den Rekordstand fallen sollte, so ist es erstmal kein Problem.

Solange der Index über der roten Aufwärtstrendlinie bleibt, ist die Rallye intakt, welche immer noch rund 17 Prozent bis zum 1,618er-Fibonacci-Level laufen kann. Anleger bleiben also trotz der Kritik dem MSCI World Index gewogen und lassen sich nicht verunsichern. Wer sein Portfolio aber etwas breiter aufstellen möchte, der könnte einen MSCI World All Country Index nehmen, denn in diesem sind zu rund 10 Prozent auch noch Schwellenländer-Aktien enthalten.

