Was ist, wenn die Tagesgeld-Zinsen und die Festgeld-Zinsen doch gar nicht so schnell sinken, wie gedacht? Warum Experten davon ausgehen, dass die Zinsen länger hoch bleiben und was das für Sparer beim Tagesgeld und Festgeld bedeutet.

Alle gehen davon aus, dass die Zentralbanken die Zinsen schnell senken werden und dass damit auch die Spar-Zinsen für Tagesgeld und Festgeld rasch sinken. Doch bislang bleiben die Zinsen auf hohem Niveau. Und es gibt Hinweise dafür, dass sie das für eine weitere Zeit bleiben:

Deswegen dürften die Zinsen hoch bleiben

"KEINE ENTWARNUNG: Der Anstieg der Tariflöhne im Euroraum hat sich in Q4 leicht von 4,7% auf 4,5% abgeschwächt. Aber die bereits vorhandenen Tarifabschlüsse legen für 2024 im Schnitt ein Lohnplus von 4,5% nahe. Das ist eindeutig nicht mit dem 2%-Inflationsziel der EZB vereinbar", twittert der Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer.

Die Bedeutung dahinter: Wenn die Löhne weiter steigen, dann treibt das die Inflation. Denn die Menschen haben mehr Geld, was sie ausgeben können und damit steigen die Preise mutmaßlich. Könnte es also sein, dass die erste angedachte Zinssenkung der EZB, welche sie im Juni vollziehen will, doch nicht kommt? Oder, selbst wenn sie kommt, dann könnten die Zinsen viel langsamer sinken, weil die Lohn-Inflation die Notenbanken zu höheren Zinsen zwingt. Beziehungsweise zu den aktuellen Zinsen aber für längere Zeit als gedacht. Für Sparer und für das Tagesgeld und Festgeld sind das zweifelsfrei gute Nachrichten:

Tagesgeld und Festgeld könnten lange hoch bleiben

Zwar gab es jetzt die Meldung, dass die Festgeld-Zinsen auf den tiefsten Stand seit Juli gefallen sind. Doch es gibt weiterhin sehr attraktive Festgeld-Zinsen, wie wir in diesem Artikel geschrieben haben: Zinsen für Festgeld auf niedrigstem Stand seit Juli, aber hier können sich Sparer noch attraktive Konditionen sichern

Und auch beim Tagesgeld war jetzt noch kein riesiger Einbruch zu sehen. Zwar sind die Zinsen in der Spitze etwas gesunken, doch dabei handelte es sich ja oft ohnehin nur um kurzfristige Neukunden-Aktionen. Im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich etwa finden Sparer immer noch Zinsen von bis zu 3,56 Prozent p.a. für 12 Monate. Von einem Zins-Einbruch kann man hier also keinesfalls sprechen.

Anleger und Sparer schauen also weiter gebannt auf die Entwicklung der Löhne und die Entscheidungen der Notenbanken. Noch gibt es aber gute Konditionen für Tagesgeld und Festgeld, die sich Sparer nicht entgehen lassen sollten.

