"Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind", lautet Warren Buffetts Credo. Das scheint er auch so zu meinen: Gemäß diesem Motto wendet sich der Investor nun ausgerechnet der labilen Immobilien-Branche zu und kauft mit Berkshire Hathaway Aktien von drei Immo-Firmen. Sollten Sie es auch?



Der US-Immobilienmarkt ist aufgrund der Zinserhöhungen der US-Notenbanken unter erheblichen Druck geraten. Aber das hält den legendären Investor Warren Buffett offenbar nicht davon ab, große Wetten in diesem Sektor einzugehen.

Warren Buffett setzt mit drei neuen Investments auf den US-Immobilienmarkt. In seinem jüngsten 13F-Bericht an die Börsenaufsichtsbehörde SEC hat Buffetts Unternehmen Berkshire Hathaway neue Beteiligungen an drei US-Häuslebauern bekannt gegeben.



Anleger beachten Buffetts 13F-Einreichungen, da der legendäre Investor über Jahrzehnte hinweg konstante Renditen erwirtschaftet hat. Von 1964 bis 2022 erzielte Berkshire eine Gesamtrendite von 3.787.464 Prozent und übertraf damit den S&P 500 deutlich. Der marktbreite US-Aktienindex legte im gleichen Zeitraum "nur" um 24.708 Prozent zu.

Buffett ist auch kein Unbekannter, wenn es darum geht, Entscheidungen "gegen den Markt" zu treffen. Einer seiner berühmtesten Aussprüche lautet: "Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und sei gierig, wenn andere ängstlich sind."

Und getreu seinem eigenen Motto investierte Buffett laut Mitteilung im zweiten Quartal gleich in drei amerikanische Haus-Bauer, die auch in Deutschland in kleinen Stückzahlen gehandelt werden.



D.R. Horton

Die größte Position der drei neuen Immo-Werte in Buffetts Berkshire-Portfolio nimmt laut 13F-Mitteilung D.R. Horton ein. Buffett kaufte im zweiten Quartal fast sechs Millionen Aktien des größten amerikanische Hausbauers. Die Beteiligung ist per Schlusskurs vom Montag gut 692 Millionen Dollar wert.

Das Unternehmen ist in 33 US-Bundesstaaten tätig und verfügt über ein breit gefächertes Produktportfolio mit Verkaufspreisen von 200.000 Dollar bis über eine Million Dollar. Das Unternehmen baut und verkauft auch Einfamilien- und Mehrfamilien-Mietshäuser.

Per 30. Juni stieg der Quartalsumsatz von D.R. Horton im Vergleich zum Vorjahr um elf Prozent auf 9,7 Milliarden US-Dollar. Der Reingewinn sank allerdings im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar. Die Aktien von D.R. Horton schwächelte im US-Handel zuletzt (siehe Chart).



NVR Inc.

Die zweitgrößte, neu erworbene Position von Buffetts Unternehmen ist NVR Inc. Berkshire Hathaway erwarb im zweiten Quartal 11.112 Aktien von NVR. Bei einem Kurs von 6009,22 Dollar ist die Beteiligung aktuell 66,8 Millionen Dollar wert.



NVR baut und vertreibt Häuser unter den Marken Ryan Homes, NVHomes und Heartland Homes. Das Unternehmen verfügt auch über eine Abteilung für Bauprodukte, eine Tochtergesellschaft für Hypotheken und eine Tochtergesellschaft für Abwicklungs- und Eigentumsdienstleistungen. Im zweiten Quartal stiegen die Auftragseingänge im Wohnungsbaugeschäft von NVR im Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent auf 5905 Einheiten.



Lennar Corp.

Lennar ist ein weiteres Schwergewicht in der amerikanischen Hausbau-Branche. Berkshire erwarb im zweiten Quartal 152.572 Lennar-Aktien, die heute einen Wert von insgesamt 17,7 Millionen Dollar haben.



Die Firma baut Häuser in den ganzen USA. Neben seinem Kerngeschäft, dem Bau von Eigenheimen, bietet das Unternehmen auch Finanzdienstleistungen an, darunter Hypothekenfinanzierung, Rechtsschutzversicherungen und Abschlussdienstleistungen.

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023, das am 31. Mai endete, sank der Umsatz von Lennar aus dem Verkauf von Eigenheimen im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 7,6 Milliarden Dollar. Dieser Rückgang ist vor allem auf einen Rückgang des durchschnittlichen Verkaufspreises um sieben Prozent zurückzuführen, der teilweise durch einen Anstieg der Anzahl der Hausauslieferungen um drei Prozent ausgeglichen wurde.

Im Geschäftsjahr 2022 lieferte das Unternehmen 66.399 Häuser aus. Der Vorstandsvorsitzende von Lennar, Stuart Miller, sagte, dass sich die Nachfrage beschleunigt habe, da die Verbraucher "einen 'neuen normalen' Bereich für Zinssätze akzeptiert haben."



Fazit: Warren Buffett hat in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen, dass sich mutige Käufe "gegen den Markt" längerfristig auszahlen. Alle drei US-Hausbauer sind im Heimatmarkt gut positioniert.



