Seit Beginn des Jahres konnte sich die Aktie des Rüstungskonzerns trotz einiger Rücksetzer mehr als verdoppeln. Müssen Anleger nach der Rallye aber bald mit einem Mega-Crash rechnen?



Kaum eine DAX-Aktie konnte in diesem Jahr ihren Wert so stark steigern wie die von Rheinmetall. Das Papier des Rüstungskonzerns legte seit Jahresanfang um mehr als 100 Prozent zu und knackte gerade gegen Ende des Jahres einen Rekord nach dem anderen. Überhaupt befindet sich die Rüstungsbranche durch die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, die generelle Aufrüstungsbestrebungen in der westlichen Welt ausgelöst haben, im Aufschwung.

Ein Schnäppchen ist Rheinmetall zwar gerade nicht mehr, die Auftragsbücher sind aber voll und die Wachstumschancen weiter hoch. Erst in dieser Woche konnte das Unternehmen wieder zwei Aufträge der Bundesregierung zur Digitalisierung der Bundeswehr im Wert von 1,7 Milliarden an Land ziehen. Die Perspektiven scheinen also hervorragend zu sein. Oder doch nicht?



Droht der Rheinmetall-Aktie bald ein Crash?

Trotz Mega-Rallye an den Börsen und Kurszielen von über 800 Euro: Vor teilweise kräftigen Rücksetzern an der Börse ist die Rheinmetall-Aktie nicht sicher. Das zeigte sich in der Vergangenheit immer wieder nach dem Erreichen von Allzeithochs, als vermehrt Gewinnmitnahmen den Kurs belasteten. Zudem haben Nachrichten über ein Ende des Krieges in der Ukraine Anleger in den letzten Wochen verunsichert.

Kurssprünge nach neuen Meldungen über Auftragseingänge bei dem Konzern fallen viel verhaltener aus als noch vor einem halben Jahr. Gut möglich, dass ein Waffenstillstand in der Ukraine oder ein Einfrieren des Konflikts zu einer echten Korrektur führt, die die Aktie deutlich unter 600 Euro fallen lassen dürfte.



Langfristige Aussichten bei Rheinmetall weiter intakt

Von diesen Gedankenspielereien sollten sich langfristig orientierte Anleger aber nicht abschrecken lassen. Die Wachstumsperspektiven verschwinden nicht mit einem Ende des Krieges in der Ukraine. Die nun angestoßene Aufrüstung in der westlichen Welt, um in Zukunft die eigene Verteidigung zu stärken, dürfte noch Jahre anhalten.

Kursschwächen bei Rheinmetall werden dadurch zu Kaufgelegenheiten. Kursziele weit über 800 Euro, wie sie einige Analysten ausgeben, sind weiterhin möglich. Die Aktie von Rheinmetall finden Sie mit anderen vielversprechenden Werten auch im Stabile Werte Index von BÖRSE ONLINE.



