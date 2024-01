Wer auf Aktien kurz- bis mittelfristig spekulieren will, der kann unter anderem auf Turnaround-Chancen bei angeschlagenen Unternehmen setzen und im Erfolgsfall hohe Renditen vereinnahmen. Diese drei Werte sind jetzt interessant:

Unternehmen, die in Probleme geraten sind, werden an der Börse häufig stark, teilweise sogar überproportional abgestraft. Der Hintergrund: viele enttäuschte Investoren verlassen das Schiff, nicht zuletzt, weil man nicht die jahrelange und schmerzvolle Transformation eines Konzerns mitmachen will.

Welche drei Werte jetzt ein spannendes Investment für spekulative Anleger sein könnten

Allerdings bietet sich genau an einem solchen Punkt eine Chance für Investoren, denn wer langfristigen an den Werten in Transformationsprozessen festhält, kann, insofern diese erfolgreich sind, entsprechend hohe Renditen abstauben, wenn es wieder nach oben geht. Drei spannende Kandidaten, die Investoren sich in diesem Kontext sichern können, finden Sie hier:

Turnaround-Chance: Disney

Erster Wert ist die Traumfabrik Disney. Der Konzern mit dem ikonischen Markenportfolio rund um Micky Maus, Donald Duck & Co. ist durch die Corona-Pandemie und die anschließende Schließung der Themenparks in arge Bedrängnis geraten. Zusätzlich hat die starke Überschuldung und das aggressive Wachstum im Streaming-Bereich die Bilanz unter Druck gebracht.

Allerdings hat der Konzern nun Gegenmaßnahmen eingeleitet, CEO Bob Iger zurückgebracht, die Ausgaben gekürzt und sich zurück auf den Wert alter Inhalte besonnen. Zwar dürfte es noch ein langer Weg für Disney sein – aber die ersten richtigen Schritte sind bereits getan.

Turnaround-Chance: 3M

Nachdem es eine ganze Zeit danach ausgesehen hatte, als könnte der Prozess rund um Ohrstöpsel von über 250.000 Klägern gegen 3M das Ende des Dividendenkönigs bedeuten, hat sich die Situation bei dem Konzern deutlich verbessert. Nach der Beilegung durch Vergleiche kann man sich nun wieder auf das operative Geschäft fokussieren.

Dies braucht es auch dringend, denn trotz eines starken Produktportfolios mit vielen Patienten und Markenprodukten war der Konzern 2023 nicht in der Lage trotz der Inflation Preise zu steigern und Umsätze signifikant anzuheben. Dementsprechend braucht es hier eine Neuordnung und die Einsparung von Kosten.

Turnaround-Chance: Pfizer

Nach dem Hype in den Corona-Jahren, in denen man durch die Partnerschaft mit BioNTech Milliarden hatte verdienen können, ist der US-Pharmakonzern Pfizer wieder in der Realität angelangt. Viele Patente laufen aus, der Aktienkurs fällt, die Hoffnung der Anleger schwindet.

Durch eine Menge angesammeltes Cash in der Corona-Pandemie und einige aussichtsreiche Übernahmen könnte Pfizer aber in den kommenden Jahren wieder zurück in die Spur finden. Luft nach oben gibt es genug: seit dem Höchstkurs von 2022 ist die Aktie mehr als 48 Prozent gefallen.

Auf der Suche nach spannenden Turnaround-Werten?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den Börse Online Reversal Index

Lesen Sie auch:

Tech, Banken und Konsum: Mit diesen vier ETFs wettet Bill Gates auf gewaltige Wachstumschancen

Oder:

Darum ist zweistelliges Kurswachstum bei BioNTech in Sicht: Das erwartet Anleger 2024

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.