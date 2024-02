Der japanische Aktienmarkt hat nach 35 Jahren zum ersten Mal wieder die Höchstkurse des Jahres 1989 knacken können. Sind diese neuen Rekorde jetzt Anlass genug für Anleger, einen Blick auf Aktien aus dem Land der aufgehenden Sonne zu werfen?

Japan war im Dezember 1989 am Höhepunkt des Hypes angekommen und Aktien aus dem Land der aufgehenden Sonne wurden gehandelt wie Tulpenzwiebeln in Holland im 18. Jahrhundert. Heute, 35 Jahre später, hat es der japanische Aktienindex Nikkei endlich wieder über die ehemaligen Höchsstände geschafft und ausgerechnet am Rekordhoch gelten Aktien aus dem asiatischen Land als besonders attraktiv. Ist das eine Chance für ein Investment?

Turnaround nach 35 Jahren: Chance für ein Investment?

Zumindest für Value-Investoren dürfte sich ein Blick nach Japan lohnen. So hat der marktbreite Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (WKN: A1T8FU) ein Index-KGV von 14,2 und weist zusätzlich eine Dividendenrendite von 2,4 Prozent aus. Zum Vergleich: beim iShares Core S&P 500 UCITS ETF (WKN: A0YEDG) liegt der Bewertungsfaktor oberhalb von 20 und die Dividendenrendite knapp unter 1,5 Prozent.

Aktien aus Japan sind demnach günstig, besonders für eines der führenden Industrieländer der Welt. Hinzu kommt, dass das Land der aufgehenden Sonne als politisch extrem stabil ist und die Regierungspartei aktuell positive Maßnahmen für den Aktienmarkt ergreift.

Weiterhin wurde zuletzt bekannt: besonders aus China fließen große Geldsummen in die Aktien des Inselstaates, denn hier haben Investoren deutlich mehr Vertrauen als zum eigenen, angeschlagenen Aktienmarkt.

Interessante Werte aus Japan

Dementsprechend kann es sich im aktuellen Umfeld durchaus lohnen, einen genaueren Blick auf Japan, als Investmentmöglichkeit zu werfen.

Für Anleger, die breit investieren wollen, ist der Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (WKN: A1T8FU) dabei eine gute Wahl, der zu günstigen 0,15 Prozent TER Zugang zu 515 Unternehmen aus dem Bereich der Large und Mid Caps bietet.

Wer in Einzelaktien investieren möchte, für den könnten die großen Handelshäuser und Mischkonzerne des Landes spannend sein. Diese bilden nicht nur einen Großteil der Wirtschaft durch ihre breite Diversifikation, sondern sind auch kürzliche Investitionen von Investment-Legende Warren Buffett gewesen. In seinem Portfolio befinden sich aktuell Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui und Sumitomo.

