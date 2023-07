Elon Musk und Mark Zuckerberg kommen sich nicht bald nur im Boxring ins Gehege, sondern auch im App-Store. So wird Meta ab Donnerstag zur Konkurrenz von Twitter. Doch was bedeutet das für die Aktie und die beiden Milliardäre?

Elon Musk vs. Mark Zuckerberg liest man nun immer öfter in den Medien, da sich die beiden Milliardäre wohl im August einem MMA-Kampf gegeneinander stellen könnten. Der Kampf zwischen beiden findet aber nicht nur im Ring statt, sondern auch im App-Store. Ab Donnerstag wird Meta nämlich offiziell zum Konkurrenten von Twitter.

Twitter vs. Meta und Musk vs. Zuckerberg

So soll die von Meta erstellte App Threads erscheinen und ab dem 06.07. schon einmal für alle iPhone-Nutzer verfügbar sein. In der Beschreibung über die Applikation ist schon jetzt zu lesen:

“In Threads kommen Communities zusammen, um alles zu diskutieren, von den Themen, die Sie heute interessieren, bis hin zu den Trends von morgen. Was auch immer Sie interessiert, Sie können Ihren Lieblingsschöpfern und anderen, die die gleichen Dinge lieben, folgen und direkt mit ihnen in Kontakt treten – oder selbst eine treue Anhängerschaft aufbauen, um Ihre Ideen, Meinungen und Kreativität mit der Welt zu teilen.”

Alles in allem klingt es also stark nach dem Konzept von Twitter – der Plattform, die seit der Übernahme von Elon Musk viele Nutzer verlassen haben.

Zuckerberg führt Meta zurück an die Spitze

Allerdings ist dies ein Teil der Strategie von Mark Zuckerberg den Meta Konzern wieder an die Spitze der Social-Media-Unternehmen zu führen. Schaut man auf den Verlauf der Aktie in den vergangenen zwölf Monaten, in denen Meta vom gefallenen Engel zum gefeierten High-Performer wurde, dann ist diese Strategie bisher durchaus erfolgreich.

Denn nicht nur die neue App Threads weckt einige Fantasien, sondern auch die Maßnahmen von Meta wie die bessere Monetarisierung von WhatsApp oder mehr Werbeeinnahmen auf Instagram. Hinzu kommt außerdem noch das im Raum stehende Verbot von TikTok in den USA, was dem Konzern einen zusätzlichen Boost verleihen könnte.

Meta-Aktie jetzt interessant?

Dementsprechend ist die Aktie von Meta trotz oder auch gerade wegen der Streiterei mit Elon Musk einen Blick wert.

Der Konsens der Analysten sieht zwar aktuell kein Kurspotenzial mehr für die Aktie, aber bei guten Ergebnissen bei den Quartalszahlen am 25. Juli und einem entsprechenden Ausblick, hätte der Wert durchaus Potenzial für einen Anstieg in den Bereich der 300 bis 325 US-Dollar.

