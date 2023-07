Im ersten Halbjahr 2023 ging es hoch her an den Börsen und Anleger haben mit einigen Aktien massive Gewinne und mit anderen extreme Verluste eingefahren. Das sind die Tops und Flops der ersten sechs Monate dieses Jahres. In Zusammenarbeit mit Roland Frank.

Im ersten Halbjahr 2023 konnte der DAX um 14,77 Prozent zulegen, der S&P500 um 16,41 Prozent. Dabei wurde die Rallye allerdings in beiden Indizes nur von sehr wenigen Werten angebtrieben, während der breite Markt teilweise tiefrot unter Wasser lag.

Dies macht sich auch in der Auswertung der Tops und Flops im ersten Halbjahr bemerkbar. Denn zwar haben einige Aktien überpropotional zugelegt, andere aber auch massive Verluste eingefahren. Das sind die bisher besten und schlechtesten Aktien im Jahr 2023:

Besser als Nvidia, Meta und auch Tesla – Das waren die besten Aktien im ersten Halbjahr 2023

Wirft man zunächst einen Blick auf die besten Aktien des ersten Halbjahres Jahres 2023 dann findet man mit Meta, Nvidia und Tesla die üblichen Verdächtigen, aber auch Titel wie 4SC oder Northern Data, die besser gelaufen sind, als die vermeintlichen Top-Performer.

Vor allem 4SC stand erst kürzlich bei vielen Anlegern im Fokus, denn die heiße BioTech-Wette brachte Anlegern im ersten Halbjahr 2023 unter dem Strich fast 430 Prozent Rendite ein.

Aktie Performance (Stand 01.Juli) 4SC +429,41% Northern Data +247,93% Nvidia +181,45% Gigaset +158,88% Meta Platforms +134,57% Voltabox +121,82% Carnival +118,60% Redcare Pharmacy +115,00% ProCredit +112,54% Tesla +112,40%

Die schlechtesten Aktien im ersten Halbjahr 2023

Wo Licht ist, ist aber auch zumeist Schatten, was mit einem Blick auf die am schlechtesten gelaufenen Aktien in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 deutlich wird. Hier finden sich vor allem Immobilienwerte, die durch die schwierige Marktphase teilweise sogar in eine Insolvenz rutschten.

Größter Verlierer ist allerdings Leoni, ein Kabelspezialist, der sich nach einer fehlgeschlagenen globalen Expansion nie wieder erholen konnten und nun beinahe zum Totalverlust für Anleger geworden ist.

Aktie Performance (Stand 01.Juli) Leoni -95,64% Nexr Technologies -95,51% Ahlers -87,89% Compleo -85,17% ERWE Immobilien -82,84% Tele Columbus -74,80% Creditshelf -71,65% German Value Prop. -71,60% Helma Eigenheim -68,46% Adler Group -59,15%

Wie wird das zweite Halbjahr 2023?

Aber wer wird zum Gewinner im zweiten Halbjahr 2023? Und was sollten Anleger mit ihren deutlichen Gewinnen oder Verlusten tun? Lesen Sie dazu:

Nach der Rallye diese Aktien jetzt verkaufen und Gewinne mitnehmen? Bei Tesla, Apple, Netflix, Meta sehen Analysten kein Potenzial mehr und „Risiko selten höher“ – Top-Analyst von Morgan Stanley warnt vor Aktien