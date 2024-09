Laut den Experten der UBS sind diese vier Titel die Top drei Tech-Aktien, die bis zum Jahresende eine Outperformance am Markt erzielen dürften und das trotz der aktuellen ständigen Unsicherheit. Sollten Anleger jetzt bei diesen Papieren für hohe Gewinne zuschlagen?

In einer kürzlich veröffentlichten Studie hat die schweizer Großbank UBS drei Tech-Aktien gehighlitet, die bis zum Jahresende eine Outperformance gegenüber dem Markt und auch gegenüber den Magnificent Seven Aktien (Nvidia & Co.) erzielen sollen.

UBS: Das sind jetzt die Top 3 Tech-Aktien

Die Analysten rechnen dabei vor allem damit, dass die Titel durch starke fundamentale Trends getrieben werden, wie etwa operative Ergebnisse & Co., weshalb eine bessere Entwicklung als am Markt zustande kommen soll.

Das sind konkret die drei von der UBS ausgewählten Titel:

Top-Aktie laut UBS: AMD

Erster Wert ist dabei der Chipdesigner AMD. Dieser ist aktuell laut der UBS der Top-Pick im Halbleitersektor – noch vor den Papieren von Nvidia. Man sieht das Angebot von AMD sogar konkurrenzfähig zu dem von Nvidia an, da es eine bessere Speicherbandbreite und einen Vorstoß in Richtung Komplettsystemlösungen bietet.

Dies könnte sich in einem deutlichen Wachstum bei den kommenden Zahlen des Unternehmens bemerkbar machen.

Top-Aktie laut UBS: Oracle

Bei Oracle läuft es gerade, doch die Analysten der UBS gehen von bald noch besseren Nachrichten bei dem Unternehmen aus. Denn durch die Partnerschaft mit Amazon und der neuen wichtigen Kunden sollte hier noch einiges gehen.

Die Analysten rechnen mit einem Wachstum von 50 Prozent oder mehr im Bereich der Cloud-Infrastruktur im kommenden Jahr, was vermutlich nicht in den Kursen eingepreist ist.

Top-Aktie laut UBS: Dell

Kürzlich hat Dell mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal die Erwartungen der WallStreet deutlich übertroffen. Außerdem soll das Unternehmen laut der UBS von einer steigenden KI-Nachfrage und einer Verbesserung der Situation im PC-Markt profitieren.

Dementsprechend zählen die Experten der schweizer Großbank ebenfalls den Hardwarehersteller zu ihren Top-Picks und sind damit nicht allein. Der Konsens der Analysten sieht hier 48 Prozent Kurspotenzial.

