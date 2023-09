Unternehmensprofil

Die Oracle Corp. ist auf die Entwicklung und weltweite Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen für IT-Umgebungen in Unternehmen fokussiert. Dazu gehören Anwendungen und Infrastrukturangebote, die weltweit über zahlreiche flexible und interoperable IT-Bereitstellungsmodelle (vor Ort, Cloud-basiert und hybride Modelle) zur Verfügung gestellt werden. Mit Hilfe der Oracle-Technologien entwickeln, implementieren, betreiben, verwalten und unterstützen die Kunden ihre internen und externen Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsabläufe. Oracle Fusion Cloud Supply Chain and Manufacturing Management z.B. hilft Unternehmen bei der Erstellung, Optimierung und Digitalisierung ihrer Lieferketten. Gegliedert sind die Aktivitäten in die drei Segmente "Cloud and license", "Hardware" und "Services". Die Historie reicht in die 1970er Jahre zurück, als Oracle zunächst Datenbanken erstellte. Im April 2009 konnte die Computer- und Softwareschmiede Sun Microsystems übernommen werden.

Offizielle Webseite: www.oracle.com