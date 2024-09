Künstliche Intelligenz (KI) ist in aller Munde. Einen bestimmten Bereich der Technologie haben aber noch nicht viele Anleger im Blick. Dabei könnte der Markt laut Star-Investorin Cathie Wood eine 24 Billionen US-Dollar-Chance sein. Diese Aktien würden profitieren.

Es ist das das Trendthema unserer Zeit: Künstliche Intelligenz (KI). Auch an der Börse weckt die Technologie schon seit Jahren Kursfantasien und hat Aktien wie Microsoft oder Nvidia unglaubliche Höhenflüge beschert. Ein Bereich bekommt dabei aber neben Chatprogrammen und Datenanalyse noch nicht so viel Aufmerksamkeit, obwohl der Markt laut Star-Investorin Cathie Wood bald 24 Billionen US-Dollar wert sein könnte.

Sind humanoide Roboter das nächste große Ding an der Börse?

Glaubt man einem Bericht von Wood, dann fliegen bei Anlegern die Marktchancen von humanoiden Robotern unter dem Radar. Autonom agierende und menschenähnliche Roboter klingen für viele noch eher nach Science-Fiction, doch in den letzten Jahren gab es in dem Sektor viele Fortschritte und Unternehmen wie Microsoft und Nvidia investieren ordentlich in die Technologie.

In der Pflege gibt es heute schon vereinzelt humanoide Assistenzsysteme, die beispielsweise ältere Menschen im Alltag unterstützen. Hier sieht Cathie Wood unter anderem auch mit das größte Potenzial, nämlich im Haushalt und bei der Fertigung. Humanoide Roboter können in Lagerhäusern und in der Logistik die Arbeitswelt massiv verändern. Unternehmen können damit eine Vielzahl von Prozessen automatisieren, Ressourcen einsparen und Umsätze steigern. Eine zuletzt verprügelte Aktie könnte durch solch eine Marktchance zudem wieder zum Highflyer werden.

Profitiert diese Aktie besonders von humanoiden Robotern?

Neben Microsoft und Nvidia gibt es einen weiteren Player, der im Bereich der humanoiden Roboter den Markt aufmischen könnte: Tesla. Unter anderem durch das schleppende Geschäft mit E-Autos ist die Aktie des von Elon Musk geführten Unternehmens schon länger nicht mehr so „magnificent“ wie einst. Wer Tesla aber nicht nur als einen Autohersteller sieht, der könnte dank der Roboter weiteres Potenzial zur Disruption erkennen.

Die Maschinen könnten die Effizienz bei der Elektrofahrzeugproduktion massiv steigern und ebenso in anderen Industriefeldern eine große Hilfe darstellen. Mit einem Roboter namens „Optimus“ schraubt Tesla sogar gerade an einem solchen Assistenten. Elon Musk selbst geht davon aus, dass Optimus eine Marktchance von 200 Billionen US-Dollar bietet. Das mag im Vergleich zu Woods Einschätzungen etwas hoch gegriffen zu sein, Anleger sollten die Technologie aber nicht ignorieren. Die Anwendungsbereiche für Künstliche Intelligenz (KI) haben ihr Limit noch lange nicht erreicht.

Weitere vielversprechende Aktien aus der Welt der Künstlichen Intelligenz finden Sie übrigens auch in einem gleichnamigen Index von BÖRSE ONLINE, der neben Microsoft und Nvidia noch 17 weitere attraktive Titel aus der Branche enthält.

