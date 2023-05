Die legendäre Investorin Cathie Wood hat einen ganz besonderen Favoriten. Dieser spielt beim KI-Boom eine entscheidende Rolle – und könnte bis 2030 zu einem der fünf größten Unternehmen der Welt gehören

Wenn sie etwas sagt, dann hört die Wall Street genau zu: Cathie Wood. Die Gründerin von ARK Invest ist eine Meisterin darin, wenn es um Tech- und Innovationswerte ging. Das hat ihr und ihren Investoren in der Vergangenheit bereits eine hervorragende Performance eingebracht – aber ebenso herbe Verluste, wenn es am Tech-Markt mal nicht so gut lief.

2023 kann sich Wood bisher aber nicht beschweren: Ihr aktiv gemanagter Flaggschiff-ETF, der ARK Innovation, liegt seit Jahresanfang bereits 30 Prozent im Plus. Die größte Position und ihr allseits bekannter Favorit: Tesla. Wie „The Motley Fool“ berichtete, hat diese Aktie laut Wood die Chance, in den kommenden Jahren zu einem der fünf größten Unternehmen der Welt aufzusteigen und birgt zudem enormes Potenzial beim Thema KI.

Darum könnte Tesla bis 2030 eines der fünf größten Unternehmen der Welt werden

Tesla ist schon lange auf der Watch-List von Cathie Wood. Was viele bisher jedoch nicht wussten: Wood mag Tesla nicht nur, weil es der führende Akteur beim Thema E-Mobilität ist. Sie sieht auch gewaltige Chancen bei Teslas KI-Potenzial. Dieses könnte es sogar zu einem der größten Unternehmen der Welt machen.

So verriet Wood jüngst in einem Interview mit Fox Business, dass Tesla „eines der tiefgreifendsten KI-Unternehmen überhaupt“ sei. Die größte Chance für Tesla: Autonome Taxiplattformen. Tesla hat nämlich Chips, neuronale Netze, Codes und vieles mehr entwickelt, damit fahrerlose Autos schon bald Realität werden könnten. Laut Wood sei die autonome Taxiplattform „die größte Chance“ bei künstlicher Intelligenz in den kommenden fünf bis zehn Jahren. Diese Plattform könnte laut Wood für Tesla ein entscheidender Game-Changer sein: So lag die Bruttomarge des E-Autoherstellers im ersten Quartal 2023 bei 19 Prozent, im Gesamtjahr 2022 lag sie im Schnitt bei 26 Prozent. Laut Wood könnte eine autonome Taxiplattform, die als Software-as-a-Service-Modell laufen würde, in diesem Geschäftsbereich für eine Bruttomarge von 80 Prozent sorgen.

Das wiederum würde zu höheren Gewinnen und einer starken Aktienperformance führen – und Tesla zu einem der größten Unternehmen der Welt machen. Mit einer Marktkapitalisierung von 579,70 Milliarden Dollar nimmt Tesla hier ohnehin bereits Platz neun ein. Um unter die ersten fünf zu gelangen, müsste es nach aktuellem Stand eine Marktkapitalisierung von mindestens 1,19 Billionen Dollar erzielen. Cathie Wood und ihr Team rechnen allerdings damit, dass die Tesla Aktie bis 2027 einen Kurs von 2000 Dollar erreichen wird – das entspräche dann einer Marktkapitalisierung von über sechs Billionen Dollar, womit Tesla nach aktuellem Stand sogar mit Abstand zum größten Unternehmen der Welt werden würde.

