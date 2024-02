Künstliche Intelligenz bleibt die spannendste Chance am Aktienmarkt – doch auf welchen Kandidaten sollte man setzen? Eine Aktie, die nicht Nvidia oder Palantir ist, könnte 2024 alle hinter sich lassen

Künstliche Intelligenz (KI) bleibt das Trendthema Nummer 1 am Aktienmarkt. 2023 entflammte die Begeisterung für die Technologie wieder auf. Es handelt sich jedoch nicht um einen kurzfristigen Trend. Denn spätestens seit Innovationen wie dem Chatbot ChatGPT ist uns klar, wie weit wir beim Thema KI bereits sind – und was zukünftig noch alles möglich sein wird.

Gerade erst gestern lieferte eines der führenden KI-Unternehmen, Nvidia, Zahlen und konnte erneut alle Erwartungen auf ganzer Linie übertreffen. Doch gibt es womöglich eine Aktie, die 2024 noch viel mehr durchstarten könnte? Denn bei Nvidia könnte bereits einiges an Begeisterung eingepreist sein, die Aktie legte seit gestern bereits zweistellig zu.

Die Antwort: Ja, die gibt es. Ein Analyst verwies diese Woche auf einen anderen Kandidaten, der seiner Meinung nach noch über 70 Prozent Kurschancen bieten könnte.

Fan von KI-Werten? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den preisgekrönten KI-Index von BÖRSE ONLINE

Über 60% Kurschance – Analyst ist begeistert von dieser KI-Aktie

So berichtete das Finanzportal „Barron’s“ von einer Notiz des Rosenblatt Securities Analysten Hans Mosesmann, die er diese Woche veröffentlichte. Der erhöhte sein Kursziel bei der Super Micro Computer Aktie darin von 700 US-Dollar auf sagenhafte 1300 US-Dollar – das entspricht derzeit einer Kurschance von über 77 Prozent. Das ist beachtlich, wenn man bedenkt, wie sehr die Aktie bereits in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen ist.

Ihr Hoch erreichte die Aktie Mitte Februar bei 1004 US-Dollar, ist mittlerweile aber wieder auf 734 US-Dollar gefallen. Dennoch liegt die Aktie seit Jahresanfang noch immer fast 200 Prozent im Plus. Super Micro Computer ist ein Hersteller von Computer und Rechenzentren, der bereits 1993 gegründet wurde und in zahlreichen Wachstumsmärkten wie KI, Cloud, Metaverse oder auch 5G unterwegs ist. Als besonders vielversprechend sieht der Analyst die Einführung der Flüssigkeitstechnologie, denn die hilft, leistungsstarke KI-Computer zu kühlen. Sie sei „eine entscheidende Entwicklung für die Überwindung der Herausforderungen beim Cloud Computing im Maßstab der KI", heißt es von dem Experten in der Notiz. „Diese Technologie schafft die Voraussetzungen für ein verstärktes Engagement im großen Maßstab, einem Bereich, in dem die traditionellen Akteure weniger agil waren."

Mehr zur Aktie von Nvidia finden Sie hier

Aktie von Super Micro Computer – das sind die Aussichten

Laut dem Experten spiegelt das erhöhte Kursziel „das robuste Wachstum im Bereich der künstlichen Intelligenz und die strategische Position des Unternehmens in diesem sich schnell entwickelnden Markt wider“. Auch die Mehrheit der Analysten rät zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel lässt aber keinen großen Spielraum nach oben. Rosenblatt Securities ist mit seinen 1300 US-Dollar das höchste Kursziel.

Die Aussichten für Super Micro Computer sind gut: So erwarten Analysten für das laufende Geschäftsjahr (endet am 30. Juni), dass der Umsatz um über 100 Prozent auf 14,47 Milliarden US-Dollar und der bereinigte Gewinn je Aktie um fast 90 Prozent auf 21,68 US-Dollar steigen könnte. Auch für das Jahr darauf rechnen sie mit zweistelligen Wachstumsraten und für das dritte Quartal werden sogar dreistellige Wachstumsraten erwartet.

Lesen Sie auch: Trotz Tech-Rallye: Das sind die Loser im Nasdaq 100 seit Jahresanfang – Tesla, Intel & Co.

Oder: Trotz Dividendenerhöhung von 55% und KGV 7: Eine andere Konsum-Aktie verspricht höhere Gewinne