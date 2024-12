Im Jahr 2024 gab es an der Börse einige heftige Verlierer. Doch diese könnten unserer Meinung nach im nächsten Jahr glänzen. Besonders spannend: Unter den Turnaround-Kandidaten gibt es deutsche Aktien und starke Dividendenzahler. Warum diese Aktien Turnaround-Potenzial haben und worauf Anleger achten sollten.

An der Börse gibt es die Theorie, dass die stark abgestrafte Aktien eines Jahres zu den Gewinnern des nächsten Jahres zählen könnten. Gerade in den USA gibt es die sogenannte Dogs of the Dow-Strategie oder bei ETFs gibt es die Faulbär-Strategie. Doch welche Aktien könnten nach Meinung der BÖRSE ONLINE Redaktion im kommenden Jahr die besten Turnaround-Aktien sein?

Bayer: Hoffnung auf den Befreiungsschlag

Nach Jahren des Kursverfalls könnte 2025 für Bayer der Wendepunkt sein. Seit der Übernahme von Monsanto hat die Aktie fast 80 Prozent an Wert verloren, doch es gibt Hoffnung. Ein geplanter Vorstoß zum Supreme Court in den USA könnte endlich Klarheit im Glyphosat-Streit schaffen. Charttechnisch zeigt sich eine potenzielle Stabilisierung – wer Risiken nicht scheut, könnte jetzt erste Positionen eingehen. Mit einem KGV von 4,1 ist Bayer zudem günstig bewertet. Experten empfehlen, auf den Durchbruch der 50- und 200-Tage-Linien zu achten, um den Einstieg strategisch abzusichern.



Sartorius-Aktie: Doppelter Boden als Umkehrsignal

Auch Sartorius hat ein schwieriges Jahr hinter sich, aber die Bodenbildung scheint Fortschritte zu machen. Der Laborausrüster, der während der Pandemie stark profitierte, könnte von einem doppelten Boden im Chart profitieren – ein klares Signal für einen möglichen Turnaround. Analysten sehen zudem Wachstumschancen: Der Gewinn je Aktie soll 2024 um 25 % steigen. Anleger sollten ebenfalls die Marke der 200-Tage-Linie im Auge behalten – wird diese überwunden, könnte es schnell in Richtung 500 Euro gehen.

Die Bayer-Aktie und die Sartorius-Aktie sind zwei spannende Turnaround-Kandidaten für 2025. Beide Werte bergen Risiken, aber auch großes Potenzial. Anleger sollten die Entwicklung genau beobachten und bei technischen Signalen strategisch handeln.

Welche starke Dividenden-Aktie ebenfalls einen Turnaround bietet und welche US-Aktien Sie jetzt auf dem Zettel haben sollten, das erfahren Sie in unserem Video.

