Die Experten von Morningstar empfehlen aktuell zwei bekannte große Growth-Aktien zum Kauf. Beide haben einen Burggraben und ein hohes Kurspotenzial. Um welche Aktien es sich handelt.

Die Experten des US-Analysehauses Morningstar gehen davon aus, dass sich das Wirtschaftswachstum in den USA in den nächsten Quartalen abschwächen wird. Vor allem Growth-Aktien hätten damit zu kämpfen. Dennoch könnten Anleger auf Growth-Aktien setzen, wenn sie zwei Dinge beachten:

1. Die Unternehmen sollten ihre guten Margen auch in einem schlechteren ökonomischen Umfeld behaupten können.

2. Anleger sollten das Risiko des Investments begrenzen, indem sie sehr günstige Growth-Aktien kaufen, die somit eine Sicherheitsmarge aufweisen.

Und folgende zwei Aktien mit Burggraben empfiehlt Morningstar jetzt:

2 unterbewerteten milliardenschweren Growth-Aktien mit Burggraben

Expertin Susan Dziubinski erklärt: "Unsere erste günstige große Wachstumsaktie zum Kauf ist ASML Holding. ASML ist Marktführer bei Fotolithographiesystemen für die Herstellung von Halbleitern." Dabei ist das niederländische Unternehmen aktuell in einem leichten kurzfristigen Abwärtstrend, wie der Chart der ASML-Aktie zeigt. Mit einem KGV von rund 22 und einer Dividendenrendite von aktuell 1,41 Prozent ist das europäische Unternehmen derweil weder günstig noch teuer.

Und Morningstar fährt in der Beurteilung fort: "ASML verzeichnet auch im Jahr 2023 trotz eines schwachen Chip-Marktes weiterhin ein starkes Wachstum, was zum großen Teil auf die Nachfrage aus China zurückzuführen ist. Morningstar geht davon aus, dass sich diese Nachfrage in Zukunft abschwächen wird, sowohl organisch als auch aufgrund der kürzlich aktualisierten US-Exportbeschränkungen. Dennoch glauben wir, dass ASML dies durch die Nachfrage in anderen Regionen ausgleichen wird."

Den fairen Wert von ASML sieht Morningstar bei 711 Euro, was ein Kurspotenzial von aktuell 26 Prozent bedeutet.

Die zweite Aktie, die Susan Dziubinski und Morningstar empfehlen ist die Aktie von AstaZeneca. Und Morningstar schreibt: "Das Unternehmen vertreibt Markenmedikamente in mehreren wichtigen Therapieklassen. Morningstar ist der Ansicht, dass die Pipeline von Astra eine der stärksten in der Medikamentengruppe ist, und wir glauben, dass das Unternehmen mehrere Schlüsselprodukte entwickelt, die Blockbuster-Potenzial haben."

Derweil kommt die britische Pharma-Aktie seit ungefähr einem Jahr im Chart nicht wirklich vom Fleck. Dennoch befindet sich die AstraZeneca-Aktie langfristig immer noch in einem Aufwärtstrend. Zudem sind die Briten mit einem KGV von 16,3 und einer Dividendenrendite von 2,41 Prozent attraktiv bewertet. Und zu diesem Schluss kommt auch Morningstar, weil AstraZeneca zusätzlich zu guten Produkten auch eine starke Preissetzungsmacht bei Krebs-Medikamenten habe, was für hohe Margen sprechen würde. Der faire Wert für die AstraZeneca ADRs, die Morningstar sich angeschaut haben, liegt laut Morningstar bei 78 Dollar und somit rund 23 Prozent über dem aktuellen Kurs. Wir würden europäischen Anlegern aber empfehlen, die normalen AstraZeneca-Aktien zu erwerben.

