Auch wenn Atomkraft in Deutschland verschmäht wird, hat der Rest der Welt einen anderen Ansatz. Diese Nachrichten bergen Top-Aussichten für Uran-Aktien, und bei diesen drei Titel sehen die Analysten überdies hohes Kurspotenzial:

Deutschland scheut Atomenergie scheinbar wie der Teufel das Weihwasser, während der Rest der Welt kopfschüttelnd zuschaut. So haben Anfang Dezember die USA und 22 weitere Staaten ein Papier in Dubai unterzeichnet, das den Ausbau der Kernenergie auf das aktuell dreifache Volumen zusichert. Hintergrund: mit sauberer Atomenergie will man die Grundsicherung für die Versorgung sichern und gleichzeitig die eigenen Klimaziele erreichen.

Top-Aussichten bei Uran-Aktien

Kein Wunder also, dass die Uran-Branche gerade einen Boom erlebt. Besonders diese Aktien könnten im Kontext dieser Top-Aussichten interessant sein und zusätzlich sehen Analysten hier bis zu 120 Prozent Kurspotenzial:

Cameco (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 9,2 Prozent)

Der erste Wert ist dabei der weltgrößte Uranproduzent Cameco Corp. Dieser ist nicht nur ein Exporteur von Uran in alle Teile der Welt, sondern beliefert unter anderem auch einige chinesische Kraftwerksbetreiber. Dieser Markt hat allgemein in Fragen der Kernenergie noch viel Potenzial, meinen Experten.

Angesichts dessen sehen Analysten trotz einer Bewertung mit KGV 71 und einer Performance von 101 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten immer noch 9,2 Prozent Kurspotenzial.

Ur-Energy (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 81,2 Prozent)

Auch spannend könnte der Wert Ur-Energy sein, für den die Analysten ein aktuelles Kurspotenzial von 81,2 Prozent sehen und das, obwohl das Unternehmen zum aktuellen Zeitpunkt noch Verluste schreibt.

Konkret handelt es sich hierbei übrigens um einen der größten Uran-Abbauer in den Vereinigten Staaten, der aktuell rund zwölf aktive Projekte im Portfolio hat.

Uranium Royalty (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 119,4 Prozent)

Ein etwas anderen Unternehmen ist Uranium Royalty Corp. Hier steht nicht der Abbau von Uran im Fokus, sondern primär ein Beteiligungsportfolio von Abbaurechten, welche gegen Lizenzgebühren an Miner vergeben werden. Auch Unternehmensbeteiligungen sind inzwischen übrigens Teil von Uranium Royalty.

Für das 2017 gegründete Unternehmen sehen die Analysten aktuell fast 120 Prozent Kurspotenzial und das, obwohl die aktuelle Bewertung mit KGV 79 hier stark erhöht scheint.

Lesen Sie auch:

10 unterbewertete Dividenden-Wachstumsaktien, die Morningstar jetzt zum Kauf empfiehlt

Oder:

Rekord beim Tagesgeld: Nächste Bank bietet plötzlich 4,1 Prozent Zinsen