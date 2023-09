Unternehmensprofil

Cameco Corp. ist einer der weltweit größten Uranproduzenten und stellt rund 16 Prozent der Weltproduktion aus Minen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Kasachstan bereit. Cameco hält etwa 429.000.000 Pfund an wahrscheinlichen und nachgewiesenen Reserven, umfangreiche Ressourcen und hat seine Explorationsprogramme auf drei Kontinenten, wo der Landbesitz des Unternehmens insgesamt etwa 1,7 Millionen Hektar beträgt, konzentriert. Cameco ist auch ein führender Anbieter von Kernbrennstoff-Verarbeitungs-Dienstleistungen und beliefert viele Reaktorflotte auf der Welt mit Kraftstoff. Cameco wurde im Jahr 1988 durch die Fusion der beiden Unternehmen Crown, nämlich Saskatchewan Mining Development Corporation und Eldorado Nuclear Ltd geschaffen.

Offizielle Webseite: www.cameco.com