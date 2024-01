Auch wenn die Technologie in Deutschland verschmäht wird: Uran und die Kernenergie wird für die globale Energieerzeugung immer wichtiger. Davon profitieren primär diese drei Aktien mit bis zu 74 Prozent Kurspotenzial laut den Analysten.

Die Welt will klimaneutral und sicher Strom produzieren, deswegen setzen Länder wie Saudi-Arabien und die USA zunehmend stärker auf Uran als Energiequelle. Denn anders als bei regenerativem Strom bietet Kernenergie Stabilität und Prognostizierbarkeit, solange die Technologie zur Stromspeicherung noch nicht in entsprechender Größenordnung vorhanden ist.

Nicht umsonst hat die US-Regierung in dieser Woche angekündigt, Angebote von inländischen Produzenten einzuholen, um im großen Stil Kernkraftwerke der neuen Generation aufzubauen.

Diese drei Uranaktien bieten bis zu 74 Prozent Kurspotenzial

Profiteure dieser Entwicklung sind ganz klar die Uranaktien, die nicht nur durch die steigenden Preise für den Rohstoff höhere Margen erzielen, sondern auch deutliche verbesserte Aussichten auf die kommenden Jahre präsentieren können. Besonders diese drei Aktien aus dem Sektor könnten jetzt für Anleger interessant sein:

Cameco (Kurspotenzial laut Analysten: 14,91 Prozent)

Cameco ist mit einer Marktkapitalisierung von 19,8 Milliarden US-Dollar einer der größten Werte im Uran-Sektor. Der Platzhirsch ist primär im Bereich der Urangewinnung mithilfe des Abbaus und der anschließenden Verarbeitung in Brennstoffzellen aktiv.

Im Verlauf der vergangenen fünf Jahre hat der Wert 267 Prozent zugelegt. Trotzdem sieht der Konsens der Analysten weiterhin ein Kurspotenzial von 14,91 Prozent.

Yellow Cake (Kurspotenzial laut Analysten: 16,80 Prozent)

Etwas optimistischer sind die Analysten für die Aktien von Yellow Cake. Hier sieht der Konsens ein Kurspotenzial von 16,8 Prozent. Die Aktie selbst hat binnen der letzten fünf Jahre 148 Prozent an Wert gewonnen.

Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen Uran-Investor, der primär Uranoxid (Yellow Cake) kauft, dieses lagert und anschließend verarbeitet oder verkauft.

Ur-Energy (Kurspotenzial laut Analysten: 74,4 Prozent)

Nach 137 Prozent in fünf Jahren an Performance sehen die Analysten bei der Aktie von Ur-Energy noch einiges an Aufholpotenzial. Dem Minenbetreiber aus den USA wird von dem Konsens der WallStreet ein Kurspotenzial von 74,4 Prozent zugebilligt.

Konkret engagiert sich das Unternehmen in zwölf Abbau- bzw. Explorationsprojekten in den Vereinigten Staaten. Bisher arbeitet das Unternehmen allerdings noch unprofitabel, weswegen hier nicht nur die größten Chancen, sondern auch die größten Risiken lauern.

Lesen Sie auch:

Ihre Chance auf 50 Prozent Gewinn

Oder:

Bank of America: 5 Trends, die die Märkte bald deutlich bewegen werden