Unternehmensprofil

Die HSBC Holdings PLC ist eine der größten Banken und Finanzdienstleister weltweit. Mit Hauptsitz in London ist das Unternehmen weltweit in rund 80 Ländern in Europa, Asien, Amerika, dem Mittleren Osten und Afrika aktiv. Die HSBC Holdings bietet eine umfassende Bandbreite von Finanzdienstleistungen an, darunter Commercial Banking, Global Banking and Markets, Private Banking sowie Retail Banking and Wealth Management. Regional gliedert das Management seine Aktivitäten in die Regionen "Europe", "Hong Kong, "Rest of Asia-Pacific", "Middle East and North Africa", "North America" und "Latin America". Die Hongkong und Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) führt ihre Gründungsorte im Namen. An beiden Orten wurde 1865 eine Bankfiliale aufgebaut, um den Handel zwischen Asien und dem Westen zu finanzieren. Heute zählt das Institut zu den größten europäischen Banken und hat auch international eine feste Stellung. Sie wurde in der Finanzkrise 2009/2010 als systemrelevant eingestuft.

Offizielle Webseite: www.hsbc.com