Am Mittwoch ist die Aktie von Vonovia unter vielen Verlierern einer der größten. Ein Analyst sieht aber dennoch positive Signale und traut dem Wert ein zweistelliges Kurswachstum zu.

Mit einem Wert von 26,55 Euro und einem damit verbundenen Minus von 2,68 Prozent startete der Immobilienkonzern Vonovia als einer der Verlierer im DAX in den Mittwoch. Dabei befand sich der Kurs zuletzt zwischenzeitlich wieder in einer Aufwärtsbewegung. Seit einem Tief Ende Oktober legte das Papier sogar um 40 Prozent zu und schwebte bis jetzt ein gutes Stück über der 50-Tage-Linie, die der Kurs jetzt wieder unterschreiten könnte. Die Möglichkeit für eine weitere Abwärtsbewegung ist also gegeben. Schaut man aber nicht nur auf den Kurs, dann gibt es auch Stimmen, die Vonovia ein ordentliches Kurswachstum zutrauen. Zumal Vonovia nach seiner ersten britischen Anleihe in Höhe von 400 Millionen Pfund eine enorm hohe Nachfrage bekannt gab.

Analyst sieht positive Signale für Vonovia-Aktie

Die Ausgabe der Pfund-Anleihe und die damit verbundene Rückkehr von Vonovia an die Anleihenmärkte sieht auch Analyst Kai Klose von Berenberg positiv. Trotz höherer Kosten trage der Schritt zur Diversifizierung der Finanzierungsquellen bei. Klose integrierte zudem eine leicht höhere Rentabilität für Vonovias Mietsegment in sein Modell. Das könne dabei helfen, das Ertragsniveau insgesamt zu stabilisieren und die Auswirkungen höherer Finanzierungskosten abzumildern. Zwar dürfte die Stimmung für Immobilien-Aktien weiterhin gemischt bleiben, laut Klose gibt es aber trotzdem Raum für eine Verbesserung des Aktienkurses. Das Kursziel hob er von 30 auf 34 Euro an, was derzeit gleichbedeutend mit einem Wachstumspotenzial von fast 30 Prozent wäre.

