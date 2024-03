Eine Reihe von guten Nachrichten und schöne Charts versprechen ein furioses Comeback bei den deutschen Aktien von Volkswagen und BASF. Welche Chancen Anleger jetzt wahrnehmen können.

In den letzten Monaten zählten die Volkswagen-Aktie und die BASF-Aktie nicht zu den Lieblingen der Deutschen. Doch das hat sich nun geändert. Welche guten Nachrichten aktuell für Furore sorgen:

Doch bessere Nachfrage nach E-Autos bei Volkswagen?

Schon am gestrigen Dienstag stieg die Volkswagen-Aktie deutlich und heute könnte es weiter bergauf gehen. Zum einen fand das Papier eine wichtige Unterstützung auf der 50-Tage-Linie (blau) im Chart und bestätigte damit den Aufwärtstrend. Auf der anderen Seite zeigt sich das Volkswagen Management zuversichtlich hinsichtlich der Nachfrage nach E-Autos in Westeuropa. Hier sollte die Nachfrage bald deutlich anziehen und man erwarte auch, dass einige neue Modelle auf den Markt kommen, so VW.

"Damit wir nachhaltig erfolgreich bleiben, fokussieren wir uns in 2024 auf die Anläufe der neuen Fahrzeuge, die Senkung der Kosten, die stärkere Nutzung von Synergien im Konzern und eine regional robustere Aufstellung, auch durch fortgesetzt profitables Wachstum in Nordamerika", sagte Finanzchef Arno Antlitz.

Dies freut auch die Volkswagen-Aktie. BÖRSE ONLINE rät schon seit einigen Wochen und seit Bildung des neuen Aufwärtstrends dazu, die VW-Aktie wieder zu kaufen. Daran hat sich auch nichts geändert. Solange der Aufwärtstrend hält, können Anleger weiter zugreifen. Und weil Volkswagen mit einem KGV von 4,0 und einer Dividendenrendite von 7,34 Prozent sehr günstig bewertet ist, könnte es bald auch eine schnellere und deutliche Aufwärtsbewegung geben.

Doch wie sieht es bei BASF aus?

Übrigens, erfahren Sie in diesem Video, was Dirk Müller zu deutschen Aktien und insbesondere BASF sagt:

Kann BASF-Aktie von diesen positiven Nachrichten profitieren?

Schon seit Wochen beobachten wir bei der BASF-Aktie die Formation eines aufsteigenden Dreiecks. Und dieses scheint tatsächlich nach oben auszubrechen. Doch noch ist es für Jubelrufe zu früh. BASF muss nun die Widerstandslinie durchbrechen und den Aufwärtstrend bestätigen. Allerdings sieht es zum ersten Mal seit langer Zeit wieder gut für die deutsche Chemie-Aktie aus. Und diese guten Nachrichten könnten nun beim Ausbruch unterstützen:

Denn Konkurrent Wacker Chemie konnte ganz gute Zahlen vorlegen. Und insbesondere ein besser als erwarteter Ausblick des Managements auf das Geschäft in 2024 trieb die Wacker Chemie-Aktie, sowie weitere Chemie-Aktien an. Das Tal der Tränen könnte als durchschritten sein, doch ein paar letzte Schritte fehlen noch.

Das KGV von BASF beträgt aktuell 14,4 und ist nicht direkt günstig. Die Dividendenrendite von 6,51 Prozent sieht aber gut aus. BÖRSE ONLINE rät bei der BASF-Aktie weiterhin zum Kauf mit einem Kursziel von 58 Euro.

Die beiden deutschen Aktien von Volkswagen und BASF könnten somit also tatsächlich vor einem Comeback stehen.

