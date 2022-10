Noch am Anfang des Jahres war Tesla mehr als doppelt so viel wert wie Berkshire Hathaway. Doch nun könnte die Aktie von Warren Buffett Elon Musks Unternehmen bald überholen. Denn das ist jetzt bei der Berkshire Hathaway-Aktie besonders spannend.

Die Berkshire Hathaway-Aktie befindet sich seit Anfang des Jahres mit rund neun Prozent im Minus. Dahingegen notiert der marktbreite S&P 500 Index aus den USA mit rund 25 Prozent in den Miesen. Die Aktie von Warren Buffett hält sich also erstaunlich gut, auch, weil der Altmeister auf rund 100 Milliarden Dollar Cash sitzt, welches vor allem in US-Treasury-Bills investiert sind. Dort sind sie recht sicher und werfen sogar noch eine Rendite ab. So konnte ssich Berkshire Hathaway in der Rangliste der wertvollsten Unternemen immer weiter nach oben schieben, Nvidia und Meta bereits hinter sich lassen - und bald auch Tesla überholen.

Warren Buffett vs. Elon Musk

Noch Anfang des Jahres stand die Tesla-Aktie von Elon Musk bei rund 370 Dollar - doch seitdem büßte sie 44 Prozent an Wert ein. Erst am Freitag verbilligte sich der E-Autobauer nochmals um fast 8 Prozent. Die Tesla-Aktie belastet die allgemeine Tech-Schwäche, enttäuschende Auslieferungszahlen und das Hin und Her von Elon Musks Twitter-Deal.

Aktuell ist Tesla an der Börse noch rund 642 Milliarden Dollar wert - doch Berkshire holt auf. Denn der Konzern von Warren Buffett steht bei einer Bewertung von 606 Milliarden Dollar. Noch Anfang des Jahres hatte es 1.100 Milliarden zu 450 Milliarden gestanden. Und nun setzt die Berkshire-Hathaway-Aktie sogar zum Überholen an.

Einschätzung zur Berkshire Hathaway-Aktie

Die Aktie von Warren Buffett hat vergangene Woche das 0,5er Fibonacci-Level der vergangenen Aufwärtsbewegung bei 260 Dollar getestet und erfolgreich gehalten. Es gab einen sehr starken Bounce von diesem Level, was den Optimismus der Anleger widerspiegelt. Wenn die Berkshire Hathaway-Aktie nun die Marke von 284 Dollar überwinden kann, dürfte sie 313 Dollar ansteuern. Bei 310 Dollar nehmen Anleger erste gewinne mit und positionieren sich neu.

Spannend wird es übrigens Anfang November. Denn dann muss Warren Buffett einen Einblick ins Portfolio für das dritte Quartal geben. Dann sehen Anleger, wie Berkshire Hathaway abgeschnitten hat und ob Buffett etwas von der Cash-Reserve zum günstigen Nachkaufen nutzte.





Übrigens, die Berkshire Hathaway-Aktie befindet sich zusammen mit 29 anderen Papieren im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index.