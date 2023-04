Sowohl Warren Buffett als auch Cathie Wood sind auf Ihre Art sehr populäre Investoren. Doch wer fährt gerade den besseren Anlagestil? Und wer hatte damit mehr Erfolg bzw. wird vermutlich in Zukunft damit mehr Gewinne einfahren?

Warren Buffett schlägt Cathie Wood klar

Geht es nur um die Vergangenheit, so hat Warren Buffett eindeutig die Nase vorn, auch wenn Cathie Wood mit ihren spektakulären Performances oft in den Medien war, so ist nach dem Absturz der ARK ETFs sehr wenig davon übrig geblieben:

Rendite Warren Buffett Cathie Wood 1 Jahr -07,61 Prozent -32,03 Prozent 3 Jahre +70,82 Prozent -15,57 Prozent 5 Jahre +65,67 Prozent +09,18 Prozent 10 Jahre +113,16 Prozent +88,58 Prozent

In der Vergangenheit hatte Berkshire Hathaway also klar die Nase vorn und hat Anlegern eigentlich in jedem Zeitraum mehr Rendite beschert. Doch was für Investoren viel wichtiger ist: Wie sieht es damit in Zukunft aus?

Warren Buffett oder Cathie Wood: Wer legt in Zeiten der Rezession besser an?

Denn in der aktuellen Zeit von Rezession, Inflation, steigenden Zinsen & Co. sind viele Unwägbarkeiten auch an den Kapitalmärkten anzutreffen, weswegen sich viele Anleger von dem Handel berühmter und erfolgreicher Investoren inspirieren lassen.

Doch gerade mit Blick auf die aktuelle wirtschaftliche Lage und die Krisenherde auf der ganzen Welt sieht es weiterhin wenig gut für Cathie Wood und ihre Growth Aktien aus. Diese haben schon im Verlauf der vergangenen Monate kräftig eingebüßt und könnten dies auch weiter tun, wenn das Marktumfeld aufgrund einer Rezession unruhiger wird.

Dementsprechend hat Warren Buffett auch hier aktuell die Nase vorn. Und Investoren sollten sich in unruhigen Zeiten eher am Anlagestil des Orakel von Omaha orientieren. Allerdings können Investoren sich auch jetzt schon bietende Chancen bei Growth-Aktien nutzen, wie Cathie Wood es tut, wenn sie die Schwankungen ertragen können und beim nächsten Bullenmarkt ganz vorn mit dabei sein wollen.

