Wann sollte man bei einer Aktie zuschlagen oder lieber das Weite suchen? Der wohl beste Investor der Welt, Warren Buffett, offenbart eine geniale Kennzahl, mit der Sie es wissen

Warren Buffett gilt als der wohl erfolgreichste Investor der Welt. Mit seinen Aktien-Investments bei Berkshire Hathaway erzielte er Renditen, von denen der Gesamtmarkt nur träumen kann. Doch was ist sein Geheimnis, dass er es stets dermaßen gut schafft, zur richtigen Zeit auf die richtigen Aktien zu setzen?

Sicherlich steckt dahinter vor allem jede Menge Talent und auch ein wenig Glück. Doch Buffett ist auch dafür bekannt, seine Investments stets auf Herz und Nieren zu prüfen, ehe er auch nur einen Cent investiert. Zusätzlich verwendet er außerdem eine Kennzahl, die heute sogar als „Buffett-Indikator“ bekannt ist. Das Geniale: Mit ihr weiß man, wann es Zeit wird eine Aktie zu kaufen oder auch zu verkaufen.

Der Buffett-Indikator: Mit dieser Kennzahl wissen, wann Sie Aktien kaufen und verkaufen sollten

Denn wie „The Motley Fool“ zuerst berichtete, verriet Warren Buffett gegenüber dem Fortune Magazine im Jahr 2001: Das Verhältnis des amerikanischen Aktienmarktwerts geteilt durch das BIP sei „das beste einzelne Maß dafür, wo die Bewertungen zu einem bestimmten Zeitpunkt stehen“. Diese Kennzahl wurde schließlich als „Buffett-Indikator“ bekannt.

Und sie konnte sich direkt beweisen: Denn der Artikel folgte zu jenem Zeitpunkt, als damals die Dotcom-Bubble platzte. Warren Buffett wies damals darauf hin, dass das damals hohe Verhältnis der US-Aktienmarktkapitalisierung zum BIP „ein sehr starkes Warnsignal hätte sein müssen“.

Doch wie ist diese Kennzahl zu interpretieren? Und: Wo steht sie aktuell? Auf „currentmarketvaluation.com“ kann man den aktuellen Stand des Buffett-Indikators nachsehen. Dort beträgt sein Wert aktuell 185 Prozent. 2001 erklärte Warren Buffett, dass man Aktien dann kaufen soll, wenn sie sich in der Nähe des Levels zwischen 80 und 70 Prozent befinden. Ein Kauf von Aktien in der Nähe von 200 Prozent hingegen sei wie ein „Spiel mit dem Feuer“. Tatsächlich lief es in den vergangenen Wochen relativ rund auf den Aktienmärkten. Auch ein Analyst warnte erst kürzlich, dass in nächster Zeit daher eher erst einmal mit einer Korrektur zu rechnen sei.

