Immer lauter werden die Warnungen vor einer Finanzkrise und einem Bankenbeben, doch Warren Buffetts Partner Charlie Munger warnt nun vor alle vor diesem unterschätzten Krisenherd bei Immobilien, der einige Probleme bringen könnte.

Tatsächlich ist die mögliche Finanzkrise seit einigen Tagen und den Verwerfungen bei der First Republic Bank wieder ins öffentliche Gedächtnis gerutscht. Allerdings sieht Marktexperte und Berkshire Hathaway Co-CEO Charlie Munger ein viel größeres Problem, auf das sich Anleger einstellen sollten.

Charlie Munger warnt vor diesem unterschätzten Krisenherd

So sagte Charlie Munger in einem Interview mit der Financial Times:

„Viele Immobilien sind nicht mehr so ​​gut. Wir haben eine Menge angeschlagener Bürogebäude, viele angeschlagene Einkaufszentren, viele angeschlagene andere Immobilien.”

Damit spielt der erfolgreiche Investor vor allem auf die Risiken im Markt für Büroimmobilien an, die seiner Meinung nach ein ernsthaftes Problem werden könnten. Durch Corona, Homeoffice und viele insolvente Läden sei die Nachfrage nach Büroimmobilien massiv eingebrochen.

Allerdings liegt die Mehrheit der Kredite für diese Objekte bei kleinen und regionalen Banken, die ohnehin schon durch die Zinswende in argen Problemen sind.

Sieht Warren Buffetts Partner ein neues 2008?

Dementsprechend könnten die Ausfälle der Kredite erneut Pleiten wie bei der Silicon Valley Bank oder der First Republic auslösen und diesmal sogar Dominoeffekte erzeugen. Allerdings beruhigte Munger die Leser, indem er sagte:

„Es ist nicht annähernd so schlimm wie 2008. Aber Probleme existieren im Bankwesen genauso wie überall sonst auch. In guten Zeiten gewöhnt man sich an schlechte Gewohnheiten. Wenn schlechte Zeiten kommen, verlieren sie deswegen zu viel.“

Folglich sieht Warren Buffetts Geschäftspartner hierdurch eher eine dringend nötige Bereinigung der Märkte, durch die aber auch arger Schaden an Aktien entstehen kann. Hat man allerdings den Anlagestil eines Warren Buffett oder Charlie Munger, so dürfte man sich nicht so sehr um die Kursverluste sorgen, sondern beständig auf die guten Kaufgelegenheiten in einem Crash warten.

