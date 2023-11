Nach Apple ist diese Aktie in Warren Buffetts Portfolio die zweigrößte Position. Aus gutem Grund: 2024 hat sie das Potenzial, nochmal rund 80 Prozent zuzulegen – sollten Sie jetzt zuschlagen?

Auf dieses Portfolio schaut die ganze Welt: Das von Warren Buffett (93). Denn das Orakel von Omaha gilt als der wohl erfolgreichste Investor der Welt. Mit seinen Aktien-Investments hat er Renditen erzielt, von denen der Gesamtmarkt nur träumen kann.

Unangefochten auf Platz eins im Portfolio von Berkshire Hathaway ist die Apple-Aktie. Sie nimmt rund die Hälfte des gesamten Portfolios ein. Doch gleich auf dem zweiten Platz ist mit einer Gewichtung von über 8,5 Prozent: Die Bank of America. Derzeit bietet sie Kurschancen von über 80 Prozent. Sollten Anleger bei dieser Aktie jetzt zuschlagen?

Bank of America Aktie mit über 100 Prozent Kurschance

Sie gilt als die drittgrößte Bank der Welt: Die Bank of America hat eine Marktkapitalisierung von über 219 Milliarden Dollar und bietet obendrein noch eine Dividendenrendite von 3,47 Prozent. Allein durch die Dividende des Unternehmens verdient Warren Buffett fast jedes Jahr eine Milliarde Dollar an passivem Einkommen.

Es liegt auf der Hand, warum Buffett so ein Fan der Aktie ist: Die Bank of America hat ein breit diversifiziertes Geschäftsmodell, das sich auf mehrere Geschäftsbereiche der Bankenwelt konzentriert. Dennoch liegt die Aktie seit Jahresbeginn fast 20 Prozent im Minus. Das liegt vor allem an der Bankenkrise Anfang des Jahres und der allgemein kritischen makroökonomischen Stimmung. Auch die Zinspolitik beeinflusst das Bankwesen. Zum einen steigen für Banken die Einnahmen aus Kreditzinsen. Allerdings nehmen Verbraucher auch weniger Kredite auf und haben geringere Ausgaben durch die gestiegenen Zinsen.

Doch ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass die Bank of America über finanzielle Stärke verfügt und das Geschäfts gut läuft. Der Umsatz könnte sich dieses Geschäftsjahr um über sechs Prozent steigern, der Gewinn je Aktie um fast vier Prozent. Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 34 Dollar was eine Kurschance von über 22 Prozent ermöglicht. Noch optimistischer ist Oppenheimer: Die setzen das Kursziel bei 49 Dollar – beim aktuellen Kurs sind das über 80 Prozent Kurschance.

