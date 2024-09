Befeuern die aktuellen Zinssenkungen die Rallye bei KI-Aktien wie Nvidia mittelfristig weiter und was sagt die Börsengeschichte zu der aktuellen Rallye? Vor allem das Softwareunternehmen Palantir könnte Anleger aus einem bestimmten Grund überraschen.

Jetzt ist die Zinssenkung da. Mit einer Reduzierung des Leitzinses um 50 Basispunkte auf eine Spanne von 4,75 Prozent bis 5 Prozent konnte die amerikanische Notenbank Fed Anleger überraschen. Und KI-Aktien möglicherweise einen Vorgeschmack auf die kommenden Monate an der Börse gegeben?

Am vergangenen Donnerstag stieg der VanEck Semiconductor ETF, in dem sich mit Nvidia und TSMC einige der wichtigsten KI-Aktien der Welt befinden, plötzlich um 4,3 Prozent. Über eine Woche betrachtet landete der ETF an diesem Donnerstag sogar bei knapp fünf Prozent. Ist das der Auftakt für eine neue Rallye in der KI-Branche?

Zinssenkungen in der Regel ein Vorteil für KI-Aktien

Normalerweise sind Zinssenkungen für KI-Aktien oder Wertpapiere prinzipiell ein gutes Zeichen. Niedrige Zinsen veranlassen Sparer dazu, wieder mehr Geld in Anlageklassen wie Aktien fließen zu lassen und umzuschichten. Zudem erleichtern sie die Kreditaufnahme für Unternehmen und den Abbau bereits bestehender Schulden.

Für KI-Aktien lassen sich aber aus der Vergangenheit noch keine eindeutigen Tendenzen ableiten, die eine eindeutige Prognose für die Kursentwicklungen der kommenden Monate geben, da viele Unternehmen schlicht noch nicht viele Zinssenkungszyklen mitgemacht haben. Nvidia hat dagegen seit dem Börsengang im Jahr 1999 schon ein paar Zinssenkungen miterlebt, der Ausgang für die Aktie war aber auch immer unterschiedlich.

Vor der Finanzkrise crashte die Aktie nach beginnenden Zinssenkungen im Jahr 2007, im Zyklus von 2019 gewann der Titel jedoch und konnte den Aufwärtstrend über Jahre aufrechterhalten. Dabei ist die Situation heute in einem wirtschaftlich relativ ruhigen Umfeld eher mit 2019 als 2007 zu vergleichen. Sicher können sich Anleger aber nicht sein.

Die Aktie von Nvidia finden Sie übrigens gemeinsam mit anderen KI-Hoffnungsträgern im Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE.

Kann die Palantir-Aktie überraschen?

Ein anderer Gewinner des KI-Booms ist das Softwareunternehmen Palantir, das seit Anfang 2023 fast 500 Prozent an der Börse zulegen könnte. Ob die Zinssenkungen den Highflyer weiter beflügeln, ist dabei nicht sicher. Die Aktie gibt es erst seit 2020, mit Zinssenkungen und deren Folge hatte der Titel also noch nichts zu tun.

In den 2010er-Jahren lagen die Zinsen aber nahe Null und gerade viele Software-Aktien fuhren sagenhafte Kursgewinne ein. Zudem folgte die Palantir-Aktie in den letzten Jahren immer der Performance des KI- und Tech-Markts und dürfte jetzt nicht plötzlich aus der Reihe tanzen. Die Zeichen für KI-Aktien standen also schon mal weit schlechter.

Lesen Sie auch: Nächster Börsenstar? Milliardär verkauft Nvidia-Aktien und setzt auf die neueste Aktie des S&P 500

Oder: Einsteigen, bevor es zu spät ist: Goldman Sachs rät diese Aktie in den nächsten 5 Tagen zu kaufen

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, Palantir Technologies.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.